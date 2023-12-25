DEM Parti'ye Kapatma Davası Açılması İçin Daha Ne Bekleniyor?

PKK'nın siyasi kanadı olan DEM parti isimli yapı, TBMM'de 'çözüm' çağrısı yaptı.. DEM Parti imzasıyla yapılan açıklamada; "Biz sorumluluk almaya hazırız" denildi..

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Kısaca özetleyeyim..

(Tırnak içine aldığım ifadeler, DEM Parti'ye aittir)



"...Son günlerde yaşanan ağır can kayıplarından üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Gençlerin toprağa düşmesi, bitirilmeyen çatışma ortamının yarattığı bir sonuçtur..."



"...Hiçbir eve ateş düşmemesi; Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Laz, Çerkes, Gürcü, kim olursa olsun hiçbir gencimizin ölmemesi temel hedefimizdir. ... Biliyoruz ki bu acı sonuçların nedeni Kürt sorununda 100 yıldır süren çözümsüzlüktür. Olması gereken ise demokratik ve barışçıl bir çözüm için ortak akıl yaratabilmektir... Kürt sorununun, demokratik siyaset alanında demokratik ve barışçıl çözümü için yapılması gerekenleri yapmaya, sorumluluk almaya ve atılması gereken adımları atmaya hazırız. Tarih ve bugün yaşananlar üzerimize hangi görevleri yüklüyorsa layıkıyla yerine getirme konusunda kararlıyız...."



Özetle açıklama böyle...

Diyorlar ki, 12 kahramanın şehit düştüğü bu saldırıları durdurabiliriz..

Yani "istersek durdururuz" diyorlar..

Yani, bizimle pazarlığa oturursanız PKK'nın saldırılarına son vermesini sağlayabiliriz diyorlar..

BU NE CÜRETTİR YA!...

Yani sen bir sözünle PKK'nın askerimize, polisimize, öğretmenimize, doktorumuza, kadınımıza, çocuğumuza ateş etmemesini sağlayabilecek güce sahipsin ve bunu ancak "bir şartla" yapabiliyorsun, öyle mi?..

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Kimse ama kimse DEM Parti ile vatan evlatlarımızın hayatını pazarlık konusu yapmayacaktır.. Bunu hem kendini siyasi parti gibi göstemeye çalışan DEM hem de onu bir siyasi parti zannederek ittifak kurmaya çalışan başta DEVA ve CHP olmak üzere tüm partiler aklından çıkarmasın.. Burası çadır devleti değil..

DEM dediğiniz yapı, apaçık PKK'nın insan kaynakları ofisidir..

TBMM'ye sundukları "biz bu işi hallederiz" açıklaması da bunun kanıtıdır..

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Sadece bu da değil..

DEM Parti'nin Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, daha dün bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı.. "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" diyerek PKK adına bu milleti tehdit etti..

"...Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur..." dedi..

Bu ne demek?..

Aynı gün, DEM Parti'nin Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan da, TBMM kürsüsünden teröristbaşı Öcalan'a "özgürlük" istedi.

Aslan, daha da ileri giderek Öcalan'ın özgürlüğü için herkesin sorumluluk alması gerektiğini de söyledi..

Teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalması çağrısı yapan Ömer Öcalan da, "Onurlu çözüm tecridin kaldırılması ve Sayın Abdullah Öcalan ile diyaloğun başlatılmasındadır" sözlerini kullandı



DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in konuk olduğu PKK iltisaklı kanalın altyazısında ise şehit olan askerlerden “işgalciler cezalandırıldı” şeklinde bahsedildi.

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Daha ne kadar örnek koyalım buraya?..

Sadace son bir haftanın durumu budur...

Yargıtay cumuriyet başsavcılığı, bu partinin kapatılması için adım atmalı, derhal hiç zaman kayetmeden davasını açmalıdır..

Öyle 850 sayfa iddianameye falan gerek yok. Sadece bu yazıda yer verdiğim dört başlığın video kaydını dosyaya koyup yollasa yeterli.. Yargıtay cumhuriyet başsavclığı girişimde bulunsun biz de Anayasa Mahkemesi'ni izleyelim..

AYM karar alıp kapatmazsa bu partiyi onu tartışırız..

Bakın Anayasa Mahkemesi daha önündeki HDP kapatma davasında 3 yıldır bir karar verebilmiş değil.. Bu sene DEM parti, HDP'nin hakettiği ödenekten, normal tutarın iki katı büyüklüğünde yani yaklaşık 700 milyon lira yerel seçim için hazine yardımı alacak...

Sen aç DEM parti için, hem "HDP'nin devamıdır" diye bir iddianame hem de bu yeni terör örgütü bağlantılarını koy, bırak biz takip edelim..

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Değerli dostlar, kolay değil..

Kahramanlarımızı toprağa verdik..

Bu vatan uğruna can verdiler..

İnsanın sinir uçlarına dokunuyor bu yapıların varlığı..

Bir de bu denli ekonomik zorluklarla mücadele ettiğimiz bir dönemde dağa teröriste iaşe olarak gitsin giye milyarlarca lira para vereceğiz..

Karar sahipleri daha neyi bekliyor, hiç anlamıyorum...

Bakalım beklenen ya da o gereken adım atılacak mı?