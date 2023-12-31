Hasan Abi Yaşasaydı ve Görseydi!

Bugüne kadar her ölüm yıl dönümünde, Hasan Abi’nin nelere tanıklık ettiğini yazdık..

Gelin bu yıl bir değişiklik yapıp, ustamın neleri görmediğini anlatayım size.. Evet FETÖ ihanetini görmüştü Hasan Abi.

Ama 15 Temmuz işgal ve darbe girişimini görmedi.

Eğer hayatta olsaydı öyle sanıyorum ki o gece köprüde şehit olurdu..

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Bir vakitler kalemini, duruşunu, tavrını tarzını beğendiğini söylediği gazetecilerin nasıl bir anda döndüğünü görmedi mesela.

Evet belki de meslek hayatı boyunca en ağır sözleri Fatih Altaylı için etmişti ama eğer daha dün yan yana saf tuttuğu arkadaşlarının taraf değiştirdiğini görseydi muhtemelen Altaylı’ya ettiği küfürler gölgede kalırdı..

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Eminim çok daha fazlasını görmüştür ama son 5 yılda para için makam/mevkii için yediği kaba pisleyenleri görseydi darbeli maktabını önce onlara sallardı..

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Hasan Abi çok kral adamdı..

Öldüğünde arkasından iftira atanlarla yas tutanların bugün elele verdiğini görseydi kahrından ölürdü muhterem..

Cennet mekan Hasan Abim..

Şu hayatta bir tek seni tanıdım ya. Daha ölsem de gam yemem..