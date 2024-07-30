TÜRKİYE BU ALÇAK TEHDİDE PABUÇ BIRAKMAZ

Katil İsrail rejiminin Dışişleri Bakanı Katz, Büyük Türkiye’nin Lideri Erdoğan’ı, Saddam’ın sonu ile tehdit etmiş.. Saddam’ın başına gelenleri de orada emperyalizmin rolünü de uzun uzun konuşuruz. O başka bir yazının konusu. Ama o aşağılık yaratığın varmak istediği neticeyi çok çok iyi anlıyoruz..

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Bu akılsız, kendi kıt zekasınca Türkiye gibi bir ülkenin, gelmiş geçmiş en güçlü liderini tehdit edecek kadar izan yoksunu anlaşılan..

ABD’den izin almadan tuvalete bile gidemeyen bu akılsızın kafası basmıyor ki, Türkiye böyle ucuz mavralara pabuç bırakacak bir ülke değil..

Biz başımıza ne gelirse ABD’den geldiğini çok çok iyi biliyor, pozisyonumuzu da ona göre güncelliyoruz zaten sen hiç merak etme..

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Bugüne kadar terör saldırılarında asker, polis, öğretmen, doktor kaç şehit vermişsek o şehitlerimizin kanı ABD’nin ellerinde, bunu biliyoruz.. Bize sıkılan mermi de Amerikan mermisi o merminin çıktığı tüfek de Amerikan tüfeği o tetiği çeken de Amerikan köpeği..

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Daha çok yeni geçen hafta kıdemli katil Netanyahu Amerikan kongresinde verdikleri kavganın Amerika için verilmiş bir kavga olduğunu kazanacaklarsa bu zaferin de Amerika tarafından kazanılmış sayılacağını söylemedi mi?..

E o zaman demek ki bize bu akıldan yoksun tehdidi savuran maşanın da kendi zekasıyla bunu yapabileceğine inanmamızı kimse beklemesin..

Elbette hükümet kendi diplomatik enstrümanlarıyla verilmesi gereken yanıtı verir, vermiştir, vermeye de devam edecektir.

Ama bir şeyi çok iyi bilmeleri gerekiyor..

Son Amerikan darbesi girişimi olan 15 Temmuz gecesinin sabahında Amerika’nın milli ordumuz içine yerleştirdiği Amerikan uşaklarını nasıl k*çlarında donlarıyla bıraktığımızı hatırlatmak isterim..

Bir daha buna kalkışan olursa don giyecek bir k*çları da olmayacağını kendileri de biliyor…

Bol keseden tehdit savururken buna dikkat etse fena olmaz sanırım..