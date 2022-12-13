Uzun savaşlara dikkat edin!

Ukrayna’nın Rusya’nın derinliklerindeki hava üslerini vurmak için değiştirilmiş insansız hava araçları fırlattığına dair raporlar, savaşların öngörülemezliğini ve tırmandırıcı doğasını vurguluyor. Ukrayna artık kendisini Rus saldırganlığına karşı savunmakla yetinmiyor, saldırıyor ki bu muhtemelen daha sert Rus karşı saldırılarına neden olacaktır. Bu arada ABD Kongresi, demokrasi ve özgürlüğü savunduğu iddiasıyla Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri yardım yapılmasına izin vermeye devam ediyor.

Savaş pek çok şeydir ama nadiren demokratiktir. James Maddison’un da dediği gibi; “savaş doğası gereği anti-demokratiktir.”

Savaşlar, otoriter güçleri güçlendirir ve gücün kötüye kullanılmasına ve yolsuzluğa katkıda bulunur. Görünürde net bir çözüm olmaksızın Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, tırmanma şansı arttıkça Ukrayna daha da fazla acı çekiyor.

Şu anda tüm dünyanın selameti için ihtiyaç duyulan tek şey kararlı bir diplomasidir.

Bu kötü savaş ne kadar uzun sürerse, o kadar öngörülemez hale gelecek, o kadar acımasız olacak ve sıradan Ukraynalılar ve Ruslar, ister çeşitli cephelerde ister ana cephelerde o kadar acı çekecek ve ölecek.

Müzakere zayıflık ya da yatıştırma değildir. Müzakere mantıklı, rasyonel ve yaşamı onaylayandır. Ancak Ukrayna'nın ABD ve NATO'dan boş bir destek çekinin tadını çıkarırken müzakere etmesi için çok az neden var.

Ukrayna Rusya'nın derinliklerine saldırmaya devam ederken, ABD ordusu ve istihbarat teşkilatlarının ne ölçüde işin içinde olduğu merak ediliyor. ABD teknoloji sağladı mı? Hedefleme bilgisi verdi mi? Yoksa Ukrayna bunu tamamen kendi başına mı yapıyor bilinmez.

Umarım ABD ve Rusya konuşuyordur. Savaşın karmaşası ve kaosu içinde Rusya, stratejik hava üslerinden birine yönelik bir saldırının NATO topraklarından değil de Ukrayna'dan geleceğinden nasıl emin olabilir? Açıkça Ukrayna'dan geliyor olsa bile, bu saldırılar ABD/NATO tarafından etkinleştirilir veya onaylanırsa, Ruslar onları bir savaş nedeni olarak görecek mi? Daha da tırmandırıcı bir baskı yaratarak askeri olarak karşılık verecekler mi?

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunma savaşı, Rusya ve Putin'i zayıflatma şansı olarak satıldı. Ancak Ukrayna'nın taktikleri daha saldırgan hale geldikçe ve Ukrayna hükümeti savaşın baskıları nedeniyle muhtemelen daha otoriter hale geldikçe, ABD'nin diplomasiden öteye oraya büyük miktarlarda askeri yardım göndermeye devam etmesi ne kadar akıllıca?

Putin'e ders vermek ve gücünü aşındırmak adına Rusya-Ukrayna Savaşı'nı uzatmakla sonuçlanan politikalar, savaşın sadece anti-demokratik olmadığı konusunda hepimize ders verebilir.

Zaten ABD’nin yardımları savaşın devam etmesini istediğini gösteriyor. Anlaşılan bu savaşı kontrol altında tuttuklarını düşünüyorlar. Bu savaşın devam etmesi yalnızca ABD çıkarlarına hizmet edecektir. Ama ya bu öngörülmez savaş uzadıkça uzarsa?

Unutmayın, savaşlar uç noktalara varır ve sadece aptallar onu özgürlüğe ve adalete yardımcı olacak bir şekilde kontrol edebileceklerine inanırlar.