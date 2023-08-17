Küresel dengeye Tasavvufi dokunuş..

"İslam'ın Kubbesi" olarak anılan Buhara, tam 2.500 yıllık bir geçmişiyle dikkat çeker. Bu tarihi şehirde, etrafını çevreleyen 2.000 yıllık kale Sandık'tan, 48 metre yüksekliğindeki Kalon'a kadar, sayısız mucize bulunur. Minarenin öyküsü de oldukça ilgi çekicidir. 1127 yılında inşa edilen bu minare, Cengiz Han'ı o kadar etkilemiştir ki yıkılmaması için emir verilmiş. Minarenin tepesindeki tek turkuaz şerit, bölgede özgün çini işçiliğinin en eski ve zarif örneklerinden biridir.

Buhara'nın tarihine baktığımızda, şehrin geçmişi İpek Yolları'na dayanır. Pers destanı Shanameh'e göre, kahraman Siyavuş, komşu Afrasiab'ın kızıyla evlenerek bu şehri kurar. İpek Yolları faaliyete geçmeden önce bile Buhara, ticaretin merkezi olmuş. Şehir kapıları, Merv, Herat, Hiva ve Semerkand gibi diğer önemli bölgelere yolları işaret eder.

Buhara'nın zirve dönemi 9. ve 10. yüzyıllarda Pers kültürü ve biliminin merkezi haline geldiği Samani hanedanlığı dönemine rastlar. Bu dönemde el-Biruni, Rudaki ve İbni Sina gibi önemli isimler şehirde etkili olmuş. Şehir, adeta Pers kültürünün bir Mekke'si haline gelmiştir.

Ancak tarih boyunca Buhara, çeşitli zorluklarla karşılaşmış. 1220 yılında Cengiz Han ve Moğollar şehri büyük ölçüde yıkmış, sadece minare ayakta kalmış. İbn Battuta'nın 1333'teki ziyaretinde ise şehir hala yıkılmış bir durumdaydı.

Fakat bu kahramanlığın ötesinde, 1318'de Kasri Orifon köyünde doğan çok özel bir kişi, Buhara ve İslam dünyasında yeni bir dönemin başlamasına neden olur. Bahauddin Nakşibendi olarak bilinen Tasavvufi önder, kendi felsefesi olan "Kalbini Allah ile meşgul et, ellerini ise işle uğraştır" prensibini yayarak çok büyük bir tarikatın temellerini atmıştır.

Bugün bile, Bahauddin Nakşibendi'nin mezarının çevresindeki külliye, ziyaretçilere derin bir deneyim sunar. Bu kutsal alan, mistik ve animist öğretilerin izlerini taşır ve İslam öğretileriyle harmanlanır.

Bu huzur yeri, sadece çalkantılı dünya ile kontrast oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda delilik içinde akıl sağlığını aramak için ilham verir. Nakşibendi'nin öğretilerinden biri olan "sohbet yolumuzdur, sevaplar ancak karşılıklı iletişimde bulunur, inzivada değil" sözü, bu huzur ve meditasyon yeri ile uyumlu bir şekilde yorumlanabilir.

Bu yüzden Sufi bilgeliğini, daha adil ve dengeli uluslararası ilişkiler modeli arayan Küresel Çoğunluğun yolunu sağlamlaştırması gereken önemli bir platform olarak 15. BRICS Zirvesi'nde kullanmamız gerekir. Bu mistik atmosfer, dünyadaki sıkıntılar ve karmaşıklıklar arasında bir denge sunmanın ötesinde, gelecekteki BRICS zirvesine de ilham kaynağı olabilir.

BRICS olarak bilinen ekonomik birlik, yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, adeta Şangay İşbirliği Örgütü’nün eşdeğeri olarak görülebilir.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS ülkelerini "uzun parmakların bir araya gelip güçlü bir yumruk oluşturması" olarak tanımlar.



Yeni uluslararası ilişkiler sistemi kurma ve uygulama çabaları içinde, BRICS artık önde gelen bir platform olarak görülüyor. Wallerstein'in dediği gibi, yeni bir "dünya sistemi"ne geçiş konusunda henüz yolun başındayız, ancak BRICS olmadan ilerlemek zor olur.

Bu gibi platformlar, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönem başlatmanın anahtarıdır. Bu sayede farklı ülkeler, eşitlik ve işbirliği temelinde küresel dengeyi kurabilirler.

Güney Afrika, süresiz devam edebilecek BRICS+ genişlemesi için ilk koordinatları belirleyecektir. Zaten resmi olarak (23 ülke) ve gayri resmi olarak (Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı'na göre sayısız) katılmak isteyen "Küresel Küre"nin parçası olmak isteyen ülkelerin resmi listesi değişebilir. Bu listeye Cezayir, Arjantin, Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Bolivya, Küba, Mısır, Etiyopya, Honduras, Endonezya, İran, Kazakistan, Kuveyt, Fas, Nijerya, Filistin Devleti, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Vietnam dahildir.



Beyaz Rusya lideri Lukashenko, "Küresel Küre" terimini icat ederek BRICS+'ın yürürlüğe girmesiyle, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (SCO) birleşmesi fikrini ilk ortaya atan kişi oldu. Şimdi Lukashenko'nun bu fikri, eski Güney Afrika büyükelçisi Kingsley Makhubela ve birçok "Global Globe" diplomatı ve analist tarafından destekleniyor. Lukashenko'ya göre, gelecekte BRICS ve SCO'nun birleşmesi mantıklıdır çünkü aynı üyeleri paylaşırlar. Bu birleşme, her iki örgütün de aynı amaçlar doğrultusunda daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak, bu jeopolitik ve jeoekonomik gelişmeler, Sufi öğretileri ile çözümlenmeye çalışılabilir. Böl ve Yönet'in destekçileri ve çeşitli savaş çılgınları Buhara'nın dışındaki Nakşibendi makamını ve külliyesini ziyaret ederken hiçbir şey bilmeseler de, "Küresel Küre” için konuşma ve karşılıklı saygı sürecine girerken aradığı tüm cevapları bulabilir.

Buhara’nın tarihi ve dini önemi, BRICS+ için bir ilham kaynağı olabilir. BRICS+ platformu, uluslararası ilişkilerde yeni bir adım atmayı amaçlar ve farklı ülkeleri bir araya getirir. Tasavvufi bir öğretiye kulak verilirse, bu gibi oluşumlar daha güzel bir dünyaya köprü olabilirler. Bu gibi iyi niyetli ve küresel dengeyi korumak isteyen oluşumların Sufi bilgelikten faydalanmaları dileğiyle..



Selametle..