Batılı seçkinler ve hatta NATO'nun kendisi, Donald Trump'ın 2024'te Beyaz Saray'a dönmesinden endişelenmeli mi? Brüksel'deki elitlerin kendi haber web sitesi Politico'nun geçtiğimiz günlerde, sadece rahatsız edilmemeleri gerektiğini değil, aynı zamanda buna hazırlıklı olmaları gerektiğini savunduğu makalenin yayınlanması göz önüne alındığında, bu oldukça geçerli ve ciddi bir sorudur.

Trump'ın ABD başkanı olarak geri dönüşü, Biden yönetiminin müdahalelerinin etkisiyle ve Trump'ın Beyaz Saray adaylığının haksız yere sona erdirilme çabaları nedeniyle her geçen gün daha da kaçınılmaz hale geliyor gibi görünüyor. Politico'nun makalesini onaylamak için dışarı çıkarılan en az tanınan Fransız milletvekili bile bunu kabul ediyor. Peki, Trump'ın Avrupalılar için Oval Ofis'e geri dönmesi 2024'te nasıl bir etki yaratacak?

Aslında Trump'ın Ukrayna olaylarının ardından aldığı dersler ve NATO ile AB ülkelerinin Batı'yı Rus saldırganlığına karşı korumak adına ücretsiz bir bilet olarak gördüğü göz önüne alındığında, Trump'ın dönüşü muhtemelen daha farklı olacaktır. AB bloğuna yönelik politikaları sadece Ukrayna savaşında AB-NATO ülkeleri için yeni bir anlaşma üzerinde ısrar etmekle kalmayacak, aynı zamanda AB içindeki doğal müttefiklerini kullanarak daha ileri gidebilir. Polonya ve Macaristan gibi ülkeler, Brüksel elitinin planlarına karşı çıkarak kendi çıkarlarını savunmaya devam edebilirler.

Bununla birlikte, AB liderlerinin daha fazla endişelenmesi gereken Trump'ın Amerika'da uygulayacağı politikalardır. Fosil yakıtlara yatırım yapabilir, Biden yönetiminin çevresel girişimlerini geri alabilir, göçmen politikalarını sıkılaştırabilir ve Amerika'nın rakiplerine (hem Çin hem de AB) karşı daha fazla gümrük vergisi uygulayabilir. Yani Trump şimdi, gerçekte hiç de ucuz olmayan Avrupa'nın kirli ucuz savunma düzenlemesiyle alay ederek geri dönebilir. Ayrıca küresel elitleri kızdırarak Paris İklim Değişikliği Anlaşmalarından çekilecektir.



Ancak, Trump'ın ikinci dönemi yalnızca Biden'ı eleştirmekle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda Amerika'nın uluslararası ticaretini ve azalan dolar ekonomisini dengelemek için çaba gösterecektir. Trump, Biden'ın Ukrayna'daki savaşının ve yolsuzluk iddialarının doğrudan sonuçlarıyla başa çıkmak zorunda kalabilir. Özellikle BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) yükselişi ve enerji fiyatları üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, Trump'ın yeni bir dünya düzeni ile mücadele etmesi gerekecektir.



Nihayetinde şayet Trump geri dönerse, Biden gibi küresel nizamın emrine amade bir başkanı geride bırakacak Amerika için daha sıkıntılı günler gelebilir de. Çünkü Trump küresel güçlere itaatten kaçan asi bir başkan. Amerika halkının faydasına yapacağı bir çok adım sert bir şekilde kendisine ve halkına ger dönecektir.

Avrupa ülkeleri için ise Trump’ın gelişi jeopolitik dengeleri etkileyecektir. Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek istemesi batılı silah tacirlerini üzecektir. Avrupa’ya karşı olan politikasının daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Şayet böyle olursa Avrupa’yı 20204’ten sonra çok daha karmaşık günler bekliyordur.

Selametle…