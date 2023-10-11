Batı’nın ‘Filistin’ ikiyüzlülüğü

Kuşatma altındaki Filistinliler bir kez daha İsrail tarafından bombalanırken Batı'da bu büyük acılar 'İsrail'in misillemesi' terimiyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

İsrail'e yönelik mevcut sempati, kalbi yarım kalan herkesin öğürmesine neden olmalı.

İsrailli sivillerin bu kadar çok sayıda ölmesi ve acı çekmesi korkunç olmadığı için değil. Ancak Gazze'deki Filistinli siviller, İsrail'in defalarca saldırılarıyla karşı karşıya kaldıkları ve bu saldırılar çok daha fazla acıya yol açtığı için, şu anda Batılı politikacılar veya kamuoyu tarafından ifade edilen kaygının en ufak bir kısmını bile ortaya çıkarmadılar.



Batı'nın, Filistinli savaşçıların yüzlerce İsrailli öldürmeleri ve yaralamaları, kuşatma altındaki Gazze'yi çevreleyen ve içindeki topluluklarda düzinelerce kişiyi rehin tutmaları konusundaki ikiyüzlülüğü gerçekten çok açık.

Bu, kıyı şeridinde kafese kapatılmış Filistinlilerin ilk kez İsrail'e karşı, Gazze'deki Filistinlilerin 15 yıldan uzun bir süre önce, İsrail'in saldırılarına başladığı kafese kapatılmalarından bu yana tekrar tekrar karşılaştıkları vahşetle karşılaştırılabilecek kadar önemli bir saldırı yapmayı başardıkları zaman. 2007'de karadan, denizden ve havadan abluka.

Batı medyası, Gazze'deki Filistinlilerin firar ve saldırısını "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendiriyor ve İsrail'in, tam 50 yıl önce Yom Kippur Savaşı sırasında hazırlıksız yakalanmasından bu yana başarısızlığa uğrayan en kasvetli istihbarat olduğunu söylüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki açık hava hapishanesini sözde yöneten Hamas'ı "acımasız ve şeytani bir savaş" başlatmakla suçladı. Ama gerçek şu ki Filistinliler hiçbir şeyi “başlatmadılar”. O kadar mücadeleden sonra kendilerine eziyet edenlere zarar vermenin bir yolunu bulmayı başardılar.

Netanyahu'nun da belirttiği gibi, Filistinliler için kaçınılmaz olarak "bedeli ağır olacak", özellikle de siviller için. İsrail, tutsaklara küstahlıklarından dolayı en ağır cezayı verecek.

İsrail tarafından bir kez daha öldürülen Filistinli erkek, kadın ve çocuklara Batı'nın ne kadar az sempati ve ilgi göstereceğini izleyin. Onların büyük acıları, "İsrail'in misillemesi" terimiyle gizlenecek ve meşrulaştırılacak.

Mevcut analizlerin İsrail'in istihbarat hatalarına odaklanması, asıl dersten uzaklaşmamıza neden oluyor. Gazze'deki Filistinliler, İsrail tarafından temel yaşamsal ihtiyaçlardan mahrum bırakılan bir ablukaya maruz kaldıklarında, bu durum kimseyi fazla ilgilendirmemişti. Hamas savaşçıları tarafından rehin tutulan birkaç İsrailli, İsrail tarafından yaklaşık yirmi yıldır açık hava hapishanelerinde tutulan iki milyon Filistinliye göre geride kaldı.

Gazze'deki Filistinlilerin İsrail tarafından açlıkla sınandığını gösteren gerçekler ortaya çıktığında, pek çok insan gerçekten umursamamıştı. Sınırlı gıdanın içeriye girmesine izin verilirken nüfus zorlukla doyuruluyordu.

İsrail'in yıllar içinde Gazze'yi bombalaması ve her seferinde yüzlerce Filistinli sivili öldürmesi kimseyi fazla etkilememişti. İsrail, buna "çimleri biçmek" adını veriyordu. İsrailli generallerin Gazze'yi büyük ölçüde yok etme stratejisi, "Dahiya doktrini" olarak bilinen bir askeri strateji olarak kabul edildi.

İsrailli keskin nişancıların, İsrail tarafından hapisten çıkmalarını protesto eden hemşireleri, gençleri ve tekerlekli sandalyeli insanları hedef almaları kimseyi fazla endişelendirmemişti. Binlerce kişi, keskin nişancıların bacaklarından veya ayak bileklerinden vurmaları emri verilmesi sonucu ampute kaldı.

İsrailli sivillerin Filistinli savaşçılar tarafından öldürülmesi Batı'nın endişesini hafifletmek zor. Son 15 yılda İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombalamalarda yüzlerce Filistinli çocuk ölmedi mi? Bu çocukların hayatları İsrailli çocuklarınki kadar değersiz miydi? Eğer değilse, neden böyle davranılıyordu?

Bu kadar uzun süre kayıtsızlık sonrası, Filistinlilerin sonunda İsrail'in yıllardır süren insanlık dışı politikalarına karşı etkili bir şekilde mücadele etme yolunu bulmaları, Batılı hükümetlerden ve medyadan ani bir endişe duymak zor. Bu an, maskeyi düşürüyor ve batı başkentlerinde ahlaki kaygı kisvesi altında gizlenmiş ırkçılığı açığa çıkarıyor.

Bu hafta sonu yaşanan olaylardan alınacak iki acil ve birbirine zıt ders bulunuyor.

İlk ders şu ki, insan ruhu sürekli bir kafese kapatılamaz. Gazze'deki Filistinliler sürekli olarak özgürlüklerini elde etmenin yeni yollarını arıyorlar. İsrail'in tespit edip yok ettiği tüneller inşa ettiler. Sürekli olarak daha gelişmiş önleme sistemlerine karşı roketler ateşlediler. İsrail'in etrafını silah kuleleri ve güçlü çitlerle çevrili bölgeyi protesto ettiler, ancak keskin nişancılar tarafından vuruldular. Şimdi cesur bir kaçış denemesi yaptılar. İsrail, bölgeyi büyük bombardımanlarla geri alacak, ancak bunu sadece "misilleme" olarak sunacak. Filistinlilerin özgürlük ve onur isteği hiç azalmayacak ve muhtemelen daha fazla direniş biçimi ortaya çıkacaktır. Bu vahşetin en büyük sorumluları İsrail ve onu körü körüne destekleyen Batı'dır, çünkü İsrail, Filistinlilere zulmetmeye devam etmekten vazgeçmiyor.

İkinci ders ise, Batılı hamilerin, İsrail'in bu temel gerçeği içselleştirmesine yönelik herhangi bir teşviki olmadığıdır. Şu anki hükümetin söylemi özellikle çirkin olabilir, ancak İsrailliler arasında, her siyasi görüşten insanlar arasında Filistinlilere baskının devam etmesi gerektiği konusunda geniş bir fikir birliği bulunmaktadır. Bu nedenle, sözde muhalefet, Gazze bölgesine askeri saldırı yapılmasını ve daha fazla Filistinli sivilin öldürülmesini desteklemekte tereddüt etmeyecektir, bu da İsrail'de kimse için kabul edilemez bir ders olmalıdır. Bu, Filistinlilerin kalıcı aşağılık durumlarını ve hapsedilmelerini kabul etmelerini gerektirir.



Zaten "iyi İsrailliler" olarak adlandırılan muhalefet liderleri Yair Lapid ve Benny Gantz, bir "acil durum birlik hükümeti" kurma konusunda Netanyahu ile görüşmeler yapıyorlar. Ancak hangi "acil durum"? Filistinlilerin kendi topraklarında mahkum olarak yaşama hakkı talep ettiği acil durumu görmezden gelmeleri anlaşılmaz.

İsrailliler ve Batılılar, Filistinlilere uygulanan baskıyı haklı çıkarmak ve direnme haklarını reddetmek için mantıksız gerekçeler sunabilirler, ancak bu ikiyüzlülükleri ve kendilerini aldatmaları artık dünya genelinde açığa çıkıyor.

Allah Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum ve masum insanları zulümden, zalimden muhafaza eylesin..

Selametle..