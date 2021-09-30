Ülkücü Hareketi kim engelleyebilmiş ki!..

Son yazılarımda sürekli MHP, Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları’nın Türk devleti için ne kadar önemli olduğunu MHP’nin bir siyasi partiden daha fazlası olduğunun vurgusunu yaptım…



Bu yazım da öyle olacak…



Çünkü ;

Türkiye üzerine oynadıkları hain hesaplarla büyük oyunu bozmanın bedelini ödetmek için onlara saldırıyorlar!..

Çünkü;

Tayyip Erdoğan’ı devirmenin yolunun Bahçeli’ye diz çöktürmekten geçtiğini bunu başaramamanın intikamı peşindeler!.!



Bakın…

ABD Temsilciler Kurulu’nda Ülkü Ocakları’na yapılan saldırı aslında Devlet Bahçeli’ye mesaj olduğunu ve bunun arkasında kimlerin olduğunu bilmeyecek kadar zavallı değiliz…

Bu bir…

İki…



Çünkü ABD Temsilciler Kurulu’ndaki bu küstah adımın arkasında FETÖ olduğunu söylemek zor değil…



Tabii ki içerideki muhalefet partileri…



ABD ve İngiltere’ nin Türkiye’deki bekçileri olduğu da tescilli olan Babacan ve Davutoğlu’nun sürekli Devlet Bahçeli’ye saldırmalarının nedenini şimdi daha iyi anlamışsınızdır!..

Adresler aynı kapıya çıkıyor!.



Tarihte ilk kez ABD Temsilciler Meclisinde Ülkü Ocaklarının konu olması Ülkü Ocaklarının nasıl bir vatan cephesi olduğunun kanıtı olmuştur!..



Zaten Türk’e düşman olup ta Ülkü Ocakları’na düşman olmayan kim var ki!..



***



Peki ABD’de ne oldu?



ABD’nin Demokrat Nevada Vekili Dina Titus tarafından 2022 Savunma Bütçe Tasarısı’na (NDAA) eklenen bir madde de, Dışişleri Bakanlığının "Ülkü Ocaklarının yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının" araştırılmasını öngörülüyor!

Peki kim bu Dina Titus?

Daha önce de Türk düşmanlığı yapan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı çıkışları olan…

Trump’a “Türkiye’yi, KKTC politikasını, Türk Akımı boru hattını” şikâyet eden mektubu imzaya açan…

Ve 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen Brad Sherman’la birlikte hareket eden…

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter ile Türkiye düşmanlığı üzerine ortak video toplantılarına…

Katılan bir zat!

Bitmedi…

Geçtiğimiz yıllarda da 12 üye ile birlikte Türk düşmanlığıyla sürekli ön plana çıkmış…

Azerbaycan ve Ermenistan arasında uzun süre devam eden savaş sırasında, sadece Azerbaycan’a çağrı yaparak, tüm Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılmasını talep eden yasa tasarısını onaylayan temsilciler arasında yer almış…

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması da dâhil birçok meseleye karışmış!

Bitmedi…

Titus’un da aralarında olduğu, ABD Kongre Üyeleri, Türk İHA’larından duydukları rahatsızlığı bir mektupla Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e iletmiş. İHA teknolojisinin birçok bölgede dengeleri değiştirdiğini ve bu durumun ABD’nin çıkarlarını etkileyeceğini, müttefik ve ortaklarını zora sokacağını ileri sürmüşler!..

Yani tescilli bir Türkiye Cumhuriyeti düşmanı..

İşte Ülkü Ocakları’nı ABD Temsilciler Kurulu’nda terör örgütü konumuna koymak isteyen zat işte bu!

Arkasında kim var, kim yönlendiriyor bu zatı!

FETÖ!..

Bakın FETÖ, Devlet Bahçeli düşmanıdır…

Devlet Bahçeli’nin FETÖ’ nün bütün oyunlarını bozan bir lider olduğu gerçeğini unutmadılar ki!

Devlet Bahçeli’yi devirip, MHP’yi ele geçirme operasyonunun arkasında kim vardı şimdi anladınız mı?

Peki FETÖ’ nün, Devlet Bahçeli düşmanlığı nereden geliyor!

Sözü Türkmen Beyi Devlet Bahçeli’ye bırakalım..



***

Diyor ki;

“Şakir Akça hocamızı tanırsınız. Her yaz haziran ayında tatil için memleketindeki yazlığına gider. Gitmeden önce de bana uğrayıp bir görüşme yapmayı adet haline getirmiştir.

2009 yılı Haziranında da işte bu şekilde bir görüşme için geldi. Ancak yanında bir misafiri de vardı. Bu kişinin eski YÖK üyelerinden, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan olduğunu söyledi.



Görünürde bir nezaket ziyareti yapıyordu ve kızının yapılacak düğünü için davetiye getirmişti. Hoş geldiniz faslından ve evlenecek çift için mutluluk dileklerimden sonra Tekalan söze girdi ve aniden konuyu Fetullah Gülen ile Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in samimiyetine getirdi.



Şakir Hoca’nın bu durumdan rahatsız olduğunu hissettim, sözünü kesmeden dinliyordum. MHP için sempati beslediklerini ama şahsımın kendilerine tavır ve mesafe koymasından Hocaefendilerinin rahatsız olduğundan bahsediyordu.



Daha sonra konuyu ‘Türkçe Olimpiyatları’na getirip bütün siyasiler ilgi gösterirken benim uzak durduğuma kadar uzattı ve ağzındaki baklayı çıkarttı:



‘Size yabancı birisi olmayan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil’i MHP Genel Başkan Yardımcısı yaparsanız cemaat olarak sizi vargücümüzle destekleriz.’



Bunları dedikten sonra kendisine ‘Sözleriniz bitti mi?’ diye sordum ve tane tane şunları söyledim:

Burası Siyasi Partiler Yasası’na göre yönetilen bir kurumdur. Kimlerin nasıl ve ne zaman Merkez Yönetim Kurulu üyesi olacağı ve Başkanlık Divanı’nın kimlerden teşekkül edeceği kurallara bağlanmıştır.

Bu birincisi.



İkincisi…

‘Siz böyle bir teklife nasıl cüret ediyorsunuz? Sayın Hocam, şimdi sizi tanıdım ve anladım. Bu davranışlarınız devam ederse ülkücü hareketle karşı karşıya gelmeniz mukadderdir’ dedim.



Kendileri tabii beklenmedik tavrı görünce ‘1,5 aya yakın süreçte ABD seyahatim olacak. ‘Bu görüşmeyi anlatabilir miyim?’ dedi ve ayrıldılar.



Bunu milletimiz ve camiamızın insanları iyi bilsin.

MHP olarak Fetullah Gülen ile yüz yüze gelmişliğimiz yoktur.

Genel başkan olarak benim hiç yoktur.

Türkçe Olimpiyatları’na katılmış değilim.

Hiç alakamız yoktur…

2009 yılının ekim sonu kasım başlarında “Türkiye’de bir değişim, dönüşüm lazım. MHP’de genel başkanın değişmesi lazım. MHP’de bir ateist var, kimseyle görüşmez, hiçbir inanç sistemi ile alakası yoktur, namaz kılmaz, cumaya gitmez” propagandalarıyla bana bir karşı hareket başlattılar.

Ben her zaman söylüyorum.

Bu hareket dualıdır.

Bu hareketle kim uğraşırsa başına bir çorap örülür..”



***

İşte FETÖ’ nün Devlet Bahçeli düşmanlığı buradan geliyor!..

Bahçeli, FETÖ’nün MHP’ye de sızmak istediğini açıkça ifade etti…

Devlet Bahçeli’yi unutmadılar!..

Partiyi ele geçirmek için Bahçeli’ye içeriden nasıl bayrak açtırdıklarını bilmeyen var mı?

İşte ABD Temsilciler Meclisinde Ülkü Ocaklarına yapılan alçakça girişim aslında FETÖ siparişi ile Devlet Bahçeli’ ye açık saldırıdır!

Şartlar ne olursa olsun hiçbir ülkücüden bu devlete zarar gelmeyeceğini ve hiçbir ülkücünün devletini satmayacağını biliyorlar!..



Ve her bir ülkücünün bütün emperyalist oyunlara karşı devletinin emrinde olacağını da çok iyi biliyorlar!..

15 Temmuz Hain Darbe girişimi gecesi bunun kanıtı oldu!..

Zaten hep böyle olmadı mı?

Varlıklarını hep Türk Varlığına armağan etmediler mi ?



Çünkü bilirler ki;

"Ne kaya kaleler ne demir kapılar ne çelik silahlar yolunu kesemez…

Yarı cihan ümmetiyle dövüşeceksin.

Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olmayacaksın!

Daima didineceksin ve öğreneceksin, daima isteyecek ve yükseleceksin..

Adil ve rahim olacaksın!..."



Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım çok güzel özetlemiş...

“Ülkü Ocakları; Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emrinde çift başlı Selçuklu Kartalı gibidir. Bir tarafı Doğu’ya diğer tarafı Batı’ya bakar. Doğu da ve Batı da, Türk milletini ufukların ötesine taşımak için mücadele etmektedir.”

Hep yazdım...

Hep söyledim...

"Kimse MHP'nin gücünü oy oranı ile ölçmeye kalkmasın!..

MHP vatan cephesidir...

Ülkü Ocakları bu cephenin bekçileridir...

Devlet Bahçeli ise "BİLGE LİDERİDİR".."

İşte ABD Temsiciler Meclisine taşınan "Ülkü Ocakları Kumpası" ise bunun açık belgesi olmuştur...

Asıl meseleleri Türk Devleti ile olanların Türk Devletine giden yerli ve milli bütün yolları bertaraf etme uğraşı bu!..

MHP ve Ülkü Ocakları bu yolu geçmelerine en büyük engeldir…

O nedenle nafile..

Ülkücü Hareketi hangi güç bugüne kadar engelleyebilmiş ki!..

Çok anlamlı bir benzetme yapar ülkücüler…

O sözle noktalayalım…

“Ülkü Ocakları Türk Milletinin 59.Alayıdır!..”





