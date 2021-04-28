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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor. Manchester United ile Roma, Villarreal ile Arsenal karşı karşıya gelecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final heyecanı, yarın TSİ 22.00'de oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

İngiliz ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.

İspanya'nın Villarreal takımı ise La Ceramica'da bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'ı ağırlayacak.

Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

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