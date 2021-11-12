BIST 1.625
DOLAR 9,89
EURO 11,36
ALTIN 593,19
MEDYA

Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı

Üç Kuruş dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Üç Kuruş'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Üç Kuruş 15 Kasım 2021 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın koruyucusu konumundaki mafya lideri Kartal ile organize büronun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya'da bir grup Selçuk Üniversitesini bastı
Konya'da bir grup Selçuk Üniversitesini bastı
Uğur Akkuş hakkında '20 milyon dolarlık vurgun' iddiası
Uğur Akkuş hakkında '20 milyon dolarlık vurgun' iddiası
FLASH TV'de Nihat Doğan 'Kürdüm gurur duyuyorum' dedi Tuğba Ekinci Türk bayrağı açtı
FLASH TV'de Nihat Doğan 'Kürdüm gurur duyuyorum' dedi Tuğba Ekinci Türk bayrağı açtı
Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürüldüğü anın görüntüsü! Can Göktuğ Boz arkadan gelmiş
Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürüldüğü anın görüntüsü! Can Göktuğ Boz arkadan gelmiş
'İngiliz ajanı mısın' sorusu Doğu Perinçek'i çıldırttı! Hakaret edip canlı yayını terketti
'İngiliz ajanı mısın' sorusu Doğu Perinçek'i çıldırttı! Hakaret edip canlı yayını terketti
Kardeş dehşeti! İstanbul'da ağabeyini önce silahla vurdu sonra da tekme tokat dövdü
Kardeş dehşeti! İstanbul'da ağabeyini önce silahla vurdu sonra da tekme tokat dövdü
Kapalıçarşı'da 10 Kasım dayağı
Kapalıçarşı'da 10 Kasım dayağı
TV8 2. Sayfa'da Feryal Gülman'dan Kemal Gülman itirafı: Seni bankaya verip bozduralım...
TV8 2. Sayfa'da Feryal Gülman'dan Kemal Gülman itirafı: Seni bankaya verip bozduralım...
Umut Akyürek canlı yayında kızının hastalığını anlattı! İnternette tepki yağdı
Umut Akyürek canlı yayında kızının hastalığını anlattı! İnternette tepki yağdı
Tuzla’da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada
Tuzla’da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada