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FLASH TV'de Nihat Doğan 'Kürdüm gurur duyuyorum' dedi Tuğba Ekinci Türk bayrağı açtı

FLASH TV Al Sana Haber'de Nihat Doğan ile Tuğba Ekinci'nin Türk- Kürt kavgası büyük oldu. Türk Bayrağı açan Tuğba Ekinci ile Nihat Doğan arasında Kürt-Türk tartışması çıkınca Ekinci stüdyoyu bağıra çağıra terk etti. Ardından Ebru Polat sinirlenerek "Bir çakacağım birinin ağzına tam olacak" diye konuştu.

FLASH TV’de yayınlanan Al Sana Haber programında sunucular Türk Bayrağı tartışmasıyla birbirine girince olanlar oldu. Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat’ı Flash TV’de bir araya getiren ‘Al Sana Haber’ isimli programda kavga çıktı. Canlı yayınlanan programda önce Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan arasında gerilim yaşandı. İkili arasında Türkiye Cumhuriyeti ve bayrak tartışması çıkınca Seyhan Soylu olaya dahil oldu. Soylu, Tuğba Ekinci’yi sakinleştirmek istersen bir anda gerilim arttı ve Ekinci programı terk etti. 

Nihat Doğan'dan Ece Ronay savunması: Sırf Kürt diye...

Programın konuğu olan TikTok fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay'a, Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı 'taciz mesajı' skandalının ardından 'PKK'lı olduğu'na yönelik suçlamalar yapılmasını ele alan ve çok sinirlenen Nihat Doğan, "Kendi Kürt kimliği üzerinden kızı (Ece Ronay) istihza edenler, kıza itibar suikasti yapanlar, sırf Kürt diye kızı bir terör örgütü üzerinden linç etmeye çalışanların karşısındayım bak bu da böyle biline. Yeter artık bu tahammülsüzlüğünüz. Haddinizi bileceksiniz. 20 yaşında bir kızı sırf Kürt diye itibar cellatlığı yapanın elini kırarım" deyince Tuğa Ekinci hariç herkes alkışladı. 

 "Yine Kürt Fatma'nın ve Muşlu Kürt Fadıl'ın oğlu olarak doğmak isterdim"

Nihat Doğan sözlerine "Ben Kürt'üm, ırkımla da gurur duyuyorum. Değil bir defa, bin defa da dünyaya gelsem yine Kürt Fatma'nın ve Muşlu Kürt Fadıl'ın oğlu olarak doğmak isterdim. Kısa Kürtçe bir şey (şarkı) okumak istiyorum" deyince, bu sözleri duyan Tuğba Ekinci Nihat Doğan'a karşı çıkarak, "Biz de Türk'üz anneciğim, bir dakika, hayırdır" diye seslendi ve Türk Bayrağı açtı. 

"Her Kürt'ün önünde de bu bayrağı açmayın" deyince tansiyon yükseldi

Seyhan Soylu da araya girerek Tuğba Ekinci'ye 'Yanlış yapıyorsun' dedi ancak Nihat Doğan da "Her Kürt'ün önünde de bu bayrağı açmayın" deyince tansiyon yükseldi.


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