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Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle dünya yörüngesine fırlatıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX roketiyle yola çıktı!

Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin euro fırlatma maliyeti bulunuyor.

Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.

SpaceX’in Transporter-3 görevi kapsamında Grizu-263A dahil toplam 105 uzay aracı aynı anda fırlatıldı.

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