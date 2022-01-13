Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle dünya yörüngesine fırlatıldı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX roketiyle yola çıktı!
Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin euro fırlatma maliyeti bulunuyor.
Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.
SpaceX’in Transporter-3 görevi kapsamında Grizu-263A dahil toplam 105 uzay aracı aynı anda fırlatıldı.