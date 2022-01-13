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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini çaldılar! O anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL Sultangazi'de iki hırsızdan biri, bir binanın önündeki bisikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, bisikletin sahibi Emre Yasin Filiz, “Cumhurbaşkanımızın hediyesi olan bisikletin benim için manevi değeri vardı” dedi.

Olay Sultançiftliği Mahallesi’nde salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki hırsızdan biri gözlerine kestirdikleri binanın önünde gözcülük yaparken, diğeri ise girdiği binadaki katları tek tek gezdikten sonra merdiven boşluğunda bulunan bisikleti gözüne kestirdi. Bir süre sonra çaldıkları bisiklet ve küçük bir çelik kasayı alarak hızla bölgeden ayrılan hırsızlar aynı binanın giriş katında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızlardan birinin bisikleti kucaklayarak hızla kaçtığı diğerinin ise elinde görülen çelik kasa ile arkadaşını takip ettiği görüldü.

“En iyisinden bisiklet göndermiş üzerinde de mührü vardı”

16 yaşındaki Emre Yasin Filiz bisikletinin çalınmasından dolayı çok üzüldüğünü belirtirken, "Ben burada oturuyordum sonra iki kişi geldi. Meğerse burayı gözetleyip kolaçan ediyorlarmış. Sonra ben bakkala gidip geldim. Onlarda önce binanın içinde dolanmışlar o sırada merdiven altındaki dolabı kaldırıp altındaki çelik kasayı buluyorlar. Onu poşete koyuyorlar ve bisikletim ile birlikte alıp götürüyorlar. Normalde bisikletin yenisi alınabilir. Ancak bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın bana hediye etmiş olduğu için maneviyatı çok büyük bir bisikletti. Çok üzüldüm benim daha önce küçük bir bisikletim vardı sürerken bağladığım ses sisteminde Dombra müziği çalıyordu. O sırada videomu çekmişler Cumhurbaşkanımız çok üzülmüş ve bana en iyisinden bisiklet göndermiş üzerinde de mührü vardı” dedi.

Üzerine örtülen başörtüsünü bile alıp gitmişler

Çok üzüldüğünü ifade eden Filiz, “3 yıldır o bisiklete hiç binmiyordum ve her hafta sonu temizliyordum. Dolabın üzerinde duruyordu lastiklerinin havası bile indiğinde çok üzülüyordum ama alıp götürdüler. Birde o kadar rahatlar ki ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar, istedikleri gibi alıp çıkıyorlar. Bisiklete O kadar değer veriyorduk ki babam, annem bile özel olarak Cumhurbaşkanımızın hediyesidir diyerek kendi başörtüsünü üzerine örtmüştü onu bile alıp gitmişler” diye konuştu.

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