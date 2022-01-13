BEYAZ TV Hayatta Her Şey Var canlıda Nur Viral'i çıldırtan itiraf: Eltini parçalayacağım

BEYAZ TV Hayatta Her Şey Var canlı yayınında sunucu Nur Viral telefonla yayına bağlanan bir seyircisinin itirafıyla çılgına döndü.

BEYAZ TV'de Nur Viral'in sunumuyla hafta içi gündüz kuşağında ekranlara getirilen 'Hayatta Her Şey Var ' programında yine birbirinden ilginç sorular ve itiraflar güne damgasını vurdu. İsmini vermek istemeyen bir kadın izleyicinin itirafı sunucu Nur Viral'i tabiri caizse çileden çıkardı.

Kadın izleyicinin itirafı Nur Viral'i çıldırttı

Hafta içi her gün canlı yayınlanan Hayatta Her Şey var programı, özellikle kadın izleyicilerin aile ve özel hayatlarına ilişkin yaptıkları çarpıcı ve bazen de marjinal sayılabilecek itiraflarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Son olarak bir kadın seyirci, elti ve görümcesinin kendine yaptıklarını anlattı ve kadının anlattıklarına sunucu Nur Viral'in verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.







Kadın seyirci, kocasının hiçbir şeye karışmadığını ifade etti. Kendisinin 40 elti ve görümcelerinin ise 35 yaşlarında olduğunu belirten kadın, Viral’i şaşırttı.

"Eşim değil başkaları karışıyor. Kayınvalidem, görümcelerim, eltilerim...”

Yaşadıklarını anlatan kadın seyirci, "4-5 ayda bir kayınvalidemin evine gittiğim zaman evden çıkıyorum. Kendi aileme göndermek istemiyorlar. Annem bana sık gelir. Eşim değil başkaları karışıyor. Kayınvalidem, görümcelerim, eltilerim.” dedi.





'Sana ne, sen kimsin!'

Seyircinin anlattıkları karşısında sinirlenen programın sunucusu Nur Viral, seyircisine bu konularda sesini çıkarması gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:



"Kayınvalidenin karışmasını bir dereceye kadar anlıyorum. Eltiye ne oluyor ya? Görümceye ne oluyor? Peki bu sırada kocan ne diyor? Kim karışır benim anama? Anama gidiyorum, sana ne, sen kimsin? Dış kapının mandalı.

'Getir bana eltini parçalayacağım şimdi ya'

Kadıncağız 40, akıl veren eltisi 35 yaşında. Yaşın kadar konuşacaksın. Bazen şarlamak istiyorum. Sen kimsin hadsiz? 5 tane de çocuğum olsa, beni anneme göndermeyen kocayı kapının önüne koyarım. Annemi ben bir daha nerede bulacağım? Sizin de varlığınızdan emin olsunlar. Getir bana eltini parçalayacağım şimdi ya."