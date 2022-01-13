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POLİTİKA

Doğu Perinçek'in bu videosunu olay oldu! Abdülhamit'i savunmak suç mu?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yıllar önce Ertuğrul Kürkçü ile Mehmet Ali Birand'ın programında girdiği Abdülhamit' ve 'dönek' kavgasının videosu sosyal medyada yeniden gündemde. O gün, Ertuğrul Kürkçü'yü "Sen Abdülhamit'i, Menderes'i desteklemiş adamsın" diye suçlayan Perinçek, TVNET canlı yayında, "Abdülhamit'i savunmak suç değil" diyerek geri adım attı.

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Abdülhamit konusundaki geri adımı programa damga vurdu. 

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün, Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı ve sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer alan 'Abdülhamid'i savundun' tartışmasını sorması üzerine Perinçek, yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Kürkçü'nün bir PKK yandaşı ve HDP vekili olduğunu ifade eden Perinçek, "Tartıştığımız sırada, 'Kürdistan' ismiyle ikinci İsrail Devleti kuruluyordu. PKK onları destekliyordu. Tartışma oradan koptu." diye konuştu.

"Birand, senaryoyu önceden hazırladı"

Tartışmanın temelinde 'ABD' olduğunu ifade eden Perinçek, "O program önceden hazırlanmıştı. Mehmet Ali Birand o senaryoyu hazırladı. 'Bu şahısları karşıma oturtuyorsan edepli bir tartışma zor' dedim. Korkmadığım için ikiye tek olmasına rağmen programa gittim." ifadelerini kullandı.

''Arkadaşlarını satıp samalığa kaçan bir insan''

Oradaki 'çarpışmanın' Türkiye ile ABD arasında olduğunu belirten Perinçek, "Kürkçü, PKK'nın tayin ettiği bir vekil. Arkadaşlarını satıp samalığa kaçan bir insan, konu Abdülhamid'i savunmak değildi yani, o onun bir parçası. 12 Mart döneminde sosyalist olmaktan pişman olduğunu söyledi. Abdülhamid'i de savundu. Suç mu? Değil ama onun kimliğine devrimciliğine ters bir olay. O tartışmanın orasında onları söylemek zorunda kaldım. " dedi.

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