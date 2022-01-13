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İstanbulkartının bakiyesi yetersiz kalan kişi, İETT otobüsündeki yangın tüpünü alıp kaçtı

Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ta İETT otobüsüne binen yolcunun, İstanbulkartının bakiyesi yetersiz çıkınca araçtaki yangın tüpünü alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün Beykoz-Mecidiyeköy arasında çalışan İETT otobüsüne Levent durağında binen bir kişinin, İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı.

Kartına yükleme yapılması istenen yolcu, araçtan inmeyerek şoförle tartışmaya başladı. Şoför, kabinden çıkarken kapısını iten kişi, araçtan indi.

Ardından tekrar İETT otobüsüne binen şahıs, ön taraftaki yangın tüpünü alıp kaçtı.

Yaşanan olay, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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