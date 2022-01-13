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Dünyanın en saçma binasına en saçma veda! Yarım saat sürdü: Kahramanmaraş'ta gören şaştı kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta berber Ferhat Kokulu, dünyanın "en saçma binası" olarak bilinen 18 katlı Özel İdare İş Merkezi’nin çatısında haber yapmak isteyen muhabiri tıraş etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanı projesi kapsamında Dulkadiroğlu ilçesindeki Özel İdare binasının yıkımına başlandı. Kentte 16 yıldır berberlik yapan Ferhat Kokulu, binaya ilginç bir şekilde veda etti. Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir haber sitesinin muhabiri Hasan Çiftçioğlu, yıkımına başlanan 18 katlı dünyanın "en saçma binası" olarak tanınan binanın çatı katında tıraş olmak ve yapılan tıraşı da haber yapmak istedi. İlginç tıraş yaklaşık yarım saat sürdü.

Kahramanmaraş’ın simgesi haline gelen 18 katlı iş merkezinin yıkılışına dikkat çekmek istediklerini belirten berber Ferhat Kokulu, “16 yıldır bu meslekteyim. Biraz gündeme getirme amaçlı böyle bir etkinlik aklımıza geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Bey'in de bu kent meydanı projesini gördüm. Gerçekten güzel. Halkımıza daha elverişli. Daha önce de yapılmıştı zaten kent meydanımız. Daha büyüğü olarak faaliyete geçecek. Eğer proje gerçekten hayata geçecek ise ben yıkılması taraftarıyım” dedi.

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