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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Hello Türkiye kampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülkenin ulusal ve uluslararası isminin 'Türkiye' olarak kullanımını uluslararası mecralarda daha etkin bir şekilde duyurmak amacıyla 'Hello Türkiye' adlı kampanya başlattı.

TÜRKİYE markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan tanıtım videosu İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Tanıtım videosunda Türkiye'nin farklı yerlerindeki yabancı turistlerin kendi telaffuzlarıyla 'Hello Türkiye' diyerek mesajlarını gönderdiği görüntüler yer aldı.

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