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Enes Kara'nın ölümü bize ne dedi?

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın video çekerek intihar etmesi, cemaat ve tarikatların kontrolündeki yurtları bir kez daha gündeme getirdi...

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, video çektikten sonra yaşamına son vermişti. Enes Kara, arkasında bir de intihar notu bırakmıştı. Gazeteci Hadi Özışık Youtube kanalında yaptığı yayınında Enes Kara intiharı ile ilgili ''Muhalefetin "tüm tarikat ve cemaatler kapatılsın" goygoyunu bir kenara bırakıyorum... Ama Enes'in anlattıkları, tarikat ve cemaatlerin ciddi manada denetim altına alınması gerektiğini bizlere bir kez daha gösterdi...

Cemaatler denetlenmeli ama cemaatler de kendi içlerinde kendilerini denetemeli... Nurcuların ciddi bir oy deposu olduğunu tüm siyasiler iyi bilir... Siyasilerin bu konuya mesafeli durmaları da ondan... Tüm olanlar karşısında tavrını en çok beğendiğim kişi Meral Akşener oldu... " ifadelerini kullandı. 

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