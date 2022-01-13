29 Ekim konuşmasından sonra açığa alınan kaymakam Miraç Akbulut yeni görevi bakın ne oldu

29 Ekim’de yaptığı konuşmanın ardından açığa alınan Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut hakkındaki soruşturma tamamlandı. Akbulut, Bartın’da Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ordu’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde yaptığı konuşma ardından Korgan Kaymakamlığı görevinden açığa alınan Miraç Akbulut hakkındaki soruşturma tamamlandı. Akbulut, Bartın Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. Akbulut, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kazanımları anlatıp Atatürk’ün, “Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar, memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır” ifadelerini aktarmıştı. Belediye hoparlöründen gün boyu 10. Yıl ve İzmir marşları çalınmıştı.



Ordu Valiliği, Akbulut'un “görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırıldığını” açıklamıştı. Miraç Akbulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ve Bartın Vali Yardımcısı olarak görevlendirildiğini bildirdi.



"Tüm yurttaşlara teşekkür ederim"

Akbulut, “01/11/2021 tarihinde başlatılan soruşturma sonucunda hakkımda uygulanan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılmış olup, Bartın Vali Yardımcısı olarak görevlendirmem yapılmıştır. Bu süreçte güzel düşünce ve sözlerini esirgemeyen tüm yurttaşlara teşekkür ederim” dedi.