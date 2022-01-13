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İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk metrelerce yüksekten yere çakıldı! Feci ölüm kamerada

İSTANBUL Esenyurt’ta bir çocuk, 7'nci katta bulunan evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü. Metrelerce yüksekten düşen 16 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gün Sultaniye Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7'nci katta bulunan evinin balkonuna çıkan Özkan Boy (16), dengesini kaybederek aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten yere çakılan Boy'un yaralı halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 16 yaşındaki Boy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Boy'un metrelerce yüksekten yere düştüğü o anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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