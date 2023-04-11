Türkiye bu kuşatmayı yarmalı!

Bunun adı Türkiyeyi bir kuşatma girişimidir...

Tablo açık ve net ortada...

ABD'si,

AB'si..

NATO'su...

İngilizi,

Fransızı...

FETÖ'sü,

PKK'sı,

YPG'si...

Erdoğan'ı sırtından hançerleyeni...

Eski Başbakanı...

Eski Bakanları...

Eski AK Partililer...

Eski Ülkücüler...

CHP'si,

İP'i,

DEVA'sı, GP'si, SP'si, DP'si...

Topu birden!..

Bir araya gelmiş...

Saldırıyor...

Dedim ya...

Bu bir kuşatma harekatı!..

Öyle ki asıllarını inkar edercesine milletvekili aday listeleri hazırlayıp halkın karşısına çıkıyorlar!..

Her türlü oyun planı!..

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mutluluğu üzerine mutsuzluk inşa etmeye başladıklarını İHA. SİHA, TOGG, UÇAK Gemisi gbi yüzde yüz yerli ve milli üretimlere karşı adeta düşmanca bakışları ile görmüyoruz mu?

Küresel boyutta Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısı altında bir Cumhurbaşkanı gerçeği karşımızda!..

Yeter ki Tayyip Erdoğan'ı devirelim Türkiye ne olursa olsun diyecek kadar gözlerini kin ve nefret bürümüş bir gayri milli bir ittifak gerçeği var

*

Bu saldırının merkez üssü hiç tartışmasız okyanus ötesi..

Üst akıl orası...

Peki bu kin ve düşmanlıkları neden?

Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı?

Anlatayayım...

-Katar'a çökeceklerdi;

RTE, BAŞLARINA ÇÖKTÜK...

-Libya'ya çökeceklerdi;

RTE, BAŞLARINA ÇÖKTÜ...

-KKTC'nin başına çökeceklerdi,

RTE, BAŞLARINA ÇÖKTÜ...

-Azerbaycan'a çökeceklerdi;

RTE, BAŞLARINA ÇÖKTÜ...

-Akdeniz'i paylaşacaklardı;

RTE , BAŞLARINA ÇÖKTÜ...

-Silah ambargosu uygulayacaklardı...

RTE, BAŞLARINA ÇÖKTÜ..

-Güneydoğu'da terör devleti kuracaklardı;

RTE, BAŞLARINA ÇÖKTÜ...

-Türkiyeyi ekonomik kriz ile vuracaklardı. RTE, BAŞLARINA ÇÖKTÜ...

-15 Temmuzda Türkiye'nin üzerine çökeceklerdi..

MİLLET, BAŞLARINA ÇÖKTÜ...

*

İşte bütün mesele bu!...

Tayyip Erdoğan'ın kuşatma altına alınmak istemesinin nedeni yeni bir dünya lideri gerçeğini ortaya koymasıdır ki,

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin;

Avrasyadan, Balkanlara...

Ortadoğudan, Kafkaslara...

Bölgesel güç olması...

Kendi milli konularında kendi çıkarlarını gözetmesi...

Kendi hak ve hukukunu her şartta koruması...

Her türlü saldırıya karşı milleti ile birlikte milli bir direnç ortaya koyup geçit vermemesi...

İMF'ye kapılarını kapatması...

İsterseniz silah satmayın diye rest çekişi...

Emir alan kimliğini terk etmesi...

Yüzde yüz yerli ve milli duruş göstermesi...

Kendi milli savunma sanayiini yüzde 85 üretim ile inşa etmesi...

Nükleer Enerji Santralını hayata geçirmesi...

Kendi Doğal gazını üretip kullanılır hale getirmesi..

Yerli otomobilini üretmesi...

Uçak Gemisini inşa etmesi...

say... say.. bitmez...

Nereden nereye...

Hayal denilenlerin bir, bir gerçek olması...

hazmedilemedi...

Dur denmesi lazım ya!..



*

Gördüler...

Her saldırıdan daha da güçlenerek çıkan Tayyip Erdoğan'ı silahla, terör ile ekonomik kriz ile devirmeyi başaramayanlar son barutların oluşturdukları ve destek verdikleri siyasi ittifak ile atıyorlar...

14 Mayıs sadece Türkiyedeki muhalefete karşı değil küresel güçlere karşıda bir büyük final olacak...

Artık bu seçim Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçelinin varolma seçimi değil!..

Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlık meşalesini ilelebet yakma seçimi...

Biline...