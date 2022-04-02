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Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye

Türk Telekom, Ramazan kampanyası ile mobil müşterilerine 10 GB internet hediye ediyor.

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Şirket açıklamasına göre, var olduğu her alanda herkesi değerli hissettirmeyi misyon edinen Türk Telekom, mobil müşterilerine özel Ramazan kampanyası hayata geçirdi.

Bu kapsamda Ramazan süresince 10 GB internet hediye ederek, müşterilerinin sevdikleriyle iletişimine bolluk getiriyor.

Gece 00:00 ile 06:00 saatleri arasında kulanılabilecek
Kampanya doğrultusunda Türk Telekom'un bireysel faturalı ve faturasız mevcut mobil müşterileri, gece 00:00 ile 06:00 saatleri arasında kullanabilecekleri 10 GB internete sahip oluyor. 1 Nisan itibarıyla başlayan kampanya 6 Mayıs 00:00'da sona erecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin herhangi bir Türk Telekom mağazasına başvurmaları yeterli oluyor.


Mağazalardaki satış temsilcileri tarafından yapılacak gerekli tanımlamaların ardından Türk Telekom müşterileri 10 GB internet avantajına sahip olabiliyor.

Türk Telekom, dijitalleşme ve mobil teknolojilerde hızla gelişmeye devam ederken mağazalarına özel kurguladığı kampanyasıyla Ramazan'ın bereketini, sıcaklığını ve samimiyetini müşterileriyle yüz yüze yaşamayı hedefliyor.

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