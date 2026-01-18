Tuncel Kurtiz'in evi satışa çıkarıldı

Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz ismi Tuncel Kurtiz’in, ömrünün önemli bir kısmını geçirdiği Balıkesir’in Edremit ilçesindeki özel mülkleri satışa sunuldu. Kazdağları’nın eteklerinde yer alan sanatçının şahsi konutu ile bir dönem edebiyat ve sanat dünyasının merkezi olan Zeytinbağı Oteli için profesyonel satış süreci başlatıldı.

Türk sanat dünyasında derin izler bırakan usta sanatçı Tuncel Kurtiz’in yaşamına ve sanatsal üretimlerine tanıklık eden iki önemli taşınmaz, gayrimenkul piyasasına çıktı. Odatv’de yer alan bilgilere göre; usta oyuncunun Kazdağları’nın eşsiz doğasıyla iç içe bir yaşam sürdüğü özel evi ve kültürel bir çekim merkezi haline gelen Zeytinbağı Oteli, yeni sahiplerini bekliyor.

SANAT VE EDEBİYATIN BULUŞMA NOKTASI: ZEYTİNBAĞI OTELİ

Satışa çıkarılan mülkler arasında en dikkat çekici olanlardan biri, uzun yıllar boyunca sanatçı, yazar ve düşünürlerin uğrak yeri olan Zeytinbağı Oteli oldu. Bölgenin doğal ve mimari dokusuyla tam uyumlu bir yapıya sahip olan otel, sadece bir konaklama tesisi değil; aynı zamanda fikirlerin tartışıldığı ve yeni eserlerin ilham bulduğu bir üretim alanı olarak hafızalarda yer alıyor. Otelin tarihsel geçmişi ve ağırladığı isimler, yapıyı bölgedeki diğer mülklerden ayıran sanatsal bir kimlik kazandırıyor.

KURTİZ’İN İZLERİNİ TAŞIYAN ÖZEL KONUT

Listenin diğer önemli parçası ise Kurtiz’in hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği özel konutu. Sanatçının doğayla kurduğu bağın bir simgesi olarak görülen bu yapı, mimari özelliklerinin ötesinde taşıdığı kültürel bellek ve manevi değerle ön plana çıkıyor. Kazdağları’nın kültürel atmosferine katkı sunan bu konut, usta sanatçının sanat ve edebiyatla harmanladığı yaşamının en mahrem izlerini barındırıyor.