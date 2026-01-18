İmajını değiştirdi, ortalığı birbirine kattı! Pınar Deniz yeni saçlarıyla herkesi büyüledi
Anne olduktan sonra setlere ara veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, Joy Awards 2026 gecesinde sergilediği yeni imajıyla geceye damga vurdu. Şıklığı ve değişimiyle dikkat çeken Deniz, yaptığı kısa açıklamayla ekranlara geri dönmeye hazırlandığının sinyalini verdi.
Joy Awards 2026 gecesinde yeni imajıyla objektiflere yansıyan Pınar Deniz, uzun bir aranın ardından ilk kez bu kadar net konuştu. Deniz'in kısa saçları, gören herkesi büyüledi.
Son olarak Yargı dizisiyle ekrana gelen Pınar Deniz anne olduktan sonra setlere ara verdi. Uzun süredir gözlerden uzak olan oyuncu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen Joy Awards'ın lavanta halısında tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
PINAR DENİZ YENİ İMAJI BEĞENİ TOPLADI
Pınar Deniz’in yeni imajı yüzündeki değişim ise gözlerden kaçmadı. Cildinin parlaklığıyla ve saçlarının modern kesimiyle adından söz ettiren Pınar Deniz'in akışkan kumaşın omuzdan süzülen formuyla tercih ettiği tarzı da dikkat çekti.
Doğal makyajı ve hafif dalgalı saçlarıyla kombini tamamlayan Pınar Deniz sosyal medyada beğeni topladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Deniz'in saç modeli çok beğenirken tarzına da "İnanamıyorum çok güzel" yorumları geldi.