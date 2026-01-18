BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38

Üç farklı kişiyle cinsel ilişki sahnesi pahalıya patladı! Dünyaca ünlü oyuncunun kaburgası kırıldı

|
Üç farklı kişiyle cinsel ilişki sahnesi pahalıya patladı! Dünyaca ünlü oyuncunun kaburgası kırıldı

Game of Thrones ile dünya çapında ün kazanan Emilia Clarke, yeni dizisi Ponies'in çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz kazayı anlattı. Ünlü oyuncu, yoğun çekim temposu ve arka arkaya yapılan sahneler nedeniyle kaburgasının kırıldığını açıkladı. Sette yaşanan bu olay, dizinin perde arkasını yeniden gündeme taşıdı. Bakın ünlü oyuncu neler söyledi...

Üç farklı kişiyle cinsel ilişki sahnesi pahalıya patladı! Dünyaca ünlü oyuncunun kaburgası kırıldı - Resim: 1

Yeni dizisi Ponies'in çekimleri sırasında zorlu sahnelerle karşı karşıya kalan Game of Thrones'in dünyaca ünlü oyuncusu Emilia Clarke, yaşadığı talihsiz kazayla gündem oldu. Sette çekim sırasında kaburgasının kırıldığını anlatan ünlü oyuncu bakın neler söyledi...

18
Üç farklı kişiyle cinsel ilişki sahnesi pahalıya patladı! Dünyaca ünlü oyuncunun kaburgası kırıldı - Resim: 2

Game Of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke, yeni dizisi Ponies'in çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz kazayı anlattı.

28
Üç farklı kişiyle cinsel ilişki sahnesi pahalıya patladı! Dünyaca ünlü oyuncunun kaburgası kırıldı - Resim: 3

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen karakterine hayat veren 39 yaşındaki İngiliz oyuncu Emilia Clarke, yeni projesi Ponies'in çekimleri sırasında zor anlar yaşadı. 

38
Üç farklı kişiyle cinsel ilişki sahnesi pahalıya patladı! Dünyaca ünlü oyuncunun kaburgası kırıldı - Resim: 4

Clarke, bir yatak odasında çekilen cinsel ilişki sahnesi sırasında kaza geçirdiğini ve kaburgasının kırıldığını açıkladı.

48