Üç farklı kişiyle cinsel ilişki sahnesi pahalıya patladı! Dünyaca ünlü oyuncunun kaburgası kırıldı
Game of Thrones ile dünya çapında ün kazanan Emilia Clarke, yeni dizisi Ponies'in çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz kazayı anlattı. Ünlü oyuncu, yoğun çekim temposu ve arka arkaya yapılan sahneler nedeniyle kaburgasının kırıldığını açıkladı. Sette yaşanan bu olay, dizinin perde arkasını yeniden gündeme taşıdı. Bakın ünlü oyuncu neler söyledi...
Yeni dizisi Ponies'in çekimleri sırasında zorlu sahnelerle karşı karşıya kalan Game of Thrones'in dünyaca ünlü oyuncusu Emilia Clarke, yaşadığı talihsiz kazayla gündem oldu. Sette çekim sırasında kaburgasının kırıldığını anlatan ünlü oyuncu bakın neler söyledi...
Game Of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke, yeni dizisi Ponies'in çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz kazayı anlattı.
Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen karakterine hayat veren 39 yaşındaki İngiliz oyuncu Emilia Clarke, yeni projesi Ponies'in çekimleri sırasında zor anlar yaşadı.
Clarke, bir yatak odasında çekilen cinsel ilişki sahnesi sırasında kaza geçirdiğini ve kaburgasının kırıldığını açıkladı.