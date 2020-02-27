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"TSK, İdlib'de Rus uçaklarına ateş etti" iddiası yalanlandı

"Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib'de Rus uçaklarına ateş ettiğine" yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu, Türk askerinin hiçbir şekilde Rus askerlerini ve Rus uçaklarını hedef almadığı belirtildi.

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Bazı Rus basın yayın organlarında "Türk ordusunun İdlib'de, Rus uçaklarına ateş ettiği"ne yönelik iddialar yer aldı. AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine güvenilir kaynaklar, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"Haberler gerçeği yansıtmıyor"
Ateşkesi sağlamak üzere İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Rus savaş uçaklarını hedef aldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan kaynaklar, Türk askerinin hiçbir şekilde Rus askerlerini ve Rus uçaklarını hedef almadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rus devlet televizyonu, Suriye'nin İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Rus ve Suriye askeri uçaklarını füzelerle vurduğunu iddia etti. Suriye ve Rus savaş uçaklarının bölgedeki muhalifleri durdurmak için ateş açtığını, muhalifler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ise taşınabilir hava savunma sistemleri kullanarak uçakları vurduğunu öne sürdü.

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