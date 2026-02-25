BIST 14.051
Trump'tan şaşırtan İran iddiası: İran, ABD'ye ulaşabilecek füzeler üretmeye çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki "Birliğin Durumu" konuşmasında, İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını savunarak, "Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim." dedi.

Trump, Kongre'deki ortak oturumda yaptığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında, ikinci başkanlık döneminin ilk yılını değerlendirdi.

Konuşmasının dış politika bölümünde, görevdeki 11 ayında 8 savaşı sona erdirdiği söylemini yineleyen Trump, tek tek hangi ülkeler arasındaki savaşları ya da olası çatışmaları sona erdirdiğini anlattı.

Son dönemin en sıcak başlığı olan İran konusunda önemli mesajlar veren ABD Başkanı, halen Tahran ile müzakerelerin sürdüğünü ancak anlaşma sağlanamaması durumunda hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Konuşma esnasında Demokrat Al Green salondan çıkarıldı.

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"

Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin, "Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin veremeyiz." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın bölgesinde "terör destekçisi bir ülke" olduğunu savunan Trump, ABD'ye yönelik tehditler olduğunda askeri seçenekler dahil tüm ihtimalleri değerlendirmeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.

İran, ABD'ye ulaşabilecek füzeler üretmeye çalışıyor

İran'ın artık ABD'ye de ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını savunan Trump, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar." diye konuştu.

Konuşmaya Tiffany Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump, Barron Trump ve Melania Trump da katıldı.

ABD Başkanı, on yıllardır ABD'nin temel politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek olduğunu vurgulayarak, "İranlılarla müzakerelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak şu gizli sözü henüz duymadık: Asla nükleer silaha sahip olmayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldürüldüğünü ileri süren Trump, kendisinin devreye girmesiyle yüzlerce göstericinin infaz edilmesinin durdurulduğu yönündeki söylemlerini yineledi.

Gazze'deki ateşkese vurgu

Öte yandan Trump, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının Orta Doğu barışı için çok önemli bir dönemeç olduğunu ifade ederek, bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Trump, Gazze'deki esirlerin geri verilmesi sürecine uzun bir şekilde temas ederken, Hamas'ın "hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşılması konusunda çok çaba gösterdiğini" kaydetti.
Muhabir:Hakan Çopur

