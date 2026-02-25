Oktay Saral'dan Özgür Özel'e: "Eline diline hakim ol, sonra öcüler yer seni"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, CHP Lideri Özgür Özel’in konuşmasını alıntılayarak “Eline diline hakim ol. Sonra öcüler yer seni” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik eleştirilerde bulundu. Özel’in açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Grup toplantısında konuşan Özel, Ramazan ayı üzerinden çocuklar ve eğitim politikaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, ailelerin çocukların dini eğitimi konusunda sorumlu olduğunu söyledi.

Özel, küçük yaştaki öğrenciler üzerinden ayrımcılık yaratılmasına karşı çıktığını belirterek, iktidarın toplumsal gerilim üzerinden siyaset yürüttüğünü savundu. CHP lideri, ekonomik sorunlara dikkat çekerek, “Yoksulluk ve işsizlik varken seçmeni korku siyasetiyle yönlendirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Saral'dan Tepki: "Eline Diline Hakim Ol"

Özel’in söz konusu konuşmasından bir bölümü paylaşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise sosyal medya üzerinden sert ifadeler kullandı. Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sen seni bil, sen seni

Sen sıkı tut çeneni

Eline diline hakim ol

Sonra öcüler yer seni

Sevgili Özgür”