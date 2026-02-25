BIST 14.051
DOLAR 43,86
EURO 51,82
ALTIN 7.313,45
HABER /  GÜNCEL

Oktay Saral'dan Özgür Özel'e: "Eline diline hakim ol, sonra öcüler yer seni"

Oktay Saral'dan Özgür Özel'e: "Eline diline hakim ol, sonra öcüler yer seni"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, CHP Lideri Özgür Özel’in konuşmasını alıntılayarak “Eline diline hakim ol. Sonra öcüler yer seni” ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik eleştirilerde bulundu. Özel’in açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Grup toplantısında konuşan Özel, Ramazan ayı üzerinden çocuklar ve eğitim politikaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, ailelerin çocukların dini eğitimi konusunda sorumlu olduğunu söyledi.

Özel, küçük yaştaki öğrenciler üzerinden ayrımcılık yaratılmasına karşı çıktığını belirterek, iktidarın toplumsal gerilim üzerinden siyaset yürüttüğünü savundu. CHP lideri, ekonomik sorunlara dikkat çekerek, “Yoksulluk ve işsizlik varken seçmeni korku siyasetiyle yönlendirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Saral'dan Tepki: "Eline Diline Hakim Ol"

Özel’in söz konusu konuşmasından bir bölümü paylaşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise sosyal medya üzerinden sert ifadeler kullandı. Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sen seni bil, sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim ol
Sonra öcüler yer seni
Sevgili Özgür”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşte Atilla Karaoğlan'ın VAR ile yaptığı konuşma! Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Foto Galeri İşte Atilla Karaoğlan'ın VAR ile yaptığı konuşma! Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de taşkın riski yaşanmıştı! Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
Edirne'de taşkın riski yaşanmıştı! Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
Elektronik sigaraya yasak! İhlal eden iş yerlerine sert ceza kesecek
Elektronik sigaraya yasak! İhlal eden iş yerlerine sert ceza kesecek
Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
Kutsal topraklarda bir azim hikayesi! Engelli genç engel tanımadı bireysel Umre yaptı
Kutsal topraklarda bir azim hikayesi! Engelli genç engel tanımadı bireysel Umre yaptı
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımız bütün dünya için örnek bir lider
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımız bütün dünya için örnek bir lider
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz! İtalyan devi son 16 play-off turunda elendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz! İtalyan devi son 16 play-off turunda elendi
Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda 2 kişi silahla öldürüldü
Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda 2 kişi silahla öldürüldü
İsrail ana muhalefet lideri Lapid'den "Büyük İsrail" fikrine destek
İsrail ana muhalefet lideri Lapid'den "Büyük İsrail" fikrine destek
Balıkesir'de F-16 düştü! Acı haber: 1 şehit
Balıkesir'de F-16 düştü! Acı haber: 1 şehit
Soygun krizi! Louvre Müzesi’nde istifa depremi
Soygun krizi! Louvre Müzesi’nde istifa depremi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yasal düzenlemelerle terör sarmalını ortadan kaldıracağız
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yasal düzenlemelerle terör sarmalını ortadan kaldıracağız
Ürdün: Hava sahamızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz
Ürdün: Hava sahamızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz