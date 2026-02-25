BIST 14.051
DOLAR 43,86
EURO 51,82
ALTIN 7.313,45
HABER /  DÜNYA

Suriye, Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti

Suriye, Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti

Suriye güvenlik güçleri, Rakka ilinde iç güvenlik güçlerini hedef alan terör örgütü DEAŞ'a bağlı bir hücrenin çökertildiğini duyurdu.

Suriye’nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Rakka'nın batısında faaliyet gösteren ve iç güvenlik güçlerini hedef aldığı belirtilen DEAŞ hücresine operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ’ın 21 Şubat’ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısında bulunmasının ardından son dört günde düzenlenen saldırılarda 7’si asker ve iç güvenlik gücü olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetmişti.

