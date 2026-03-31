BIST 12.791
DOLAR 44,48
EURO 51,68
ALTIN 6.673,09
DÜNYA

Trump'tan "Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeler gidip açsın" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiğini savunarak, "Benim yaklaşımım şu; ben o ülkeyi yerle bir ettim, artık güçleri kalmadı, boğazı kullanan ülkeler gidip boğazı açsın." dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine telefonla verdiği kısa röportajda, İran'a yönelik güncel durumu değerlendirdi.

İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını savunan Trump, "İran'la savaşın" çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

"Orada çok fazla kalmayacağız. Şu anda onları tamamen yok ediyoruz, bu tam bir yok ediş. Ancak orada çok fazla kalmamız gerekmeyecek." ifadesini kullanan Trump, İran'ın füze kapasitesine yönelik saldırılarının bir süre daha süreceğini belirtti.

Trump, 1 ayı aşkın süredir düzenli tanker geçişleri yapılmayan Hürmüz Boğazı konusunda topu "boğazı kullanan ülkelere" atarak, "Bence boğaz otomatik olarak açılacak. Benim yaklaşımım şu; ben o ülkeyi yerle bir ettim, artık güçleri kalmadı, boğazı kullanan ülkeler gidip boğazı açsın. Petrolü kontrol eden hangi ülkelerse onlar boğazı açmaktan çok memnun olacaktır." diye konuştu.

İranlı eski yöneticilerin çoğunu öldürdüklerini ve yerine yeni isimlerin geldiğini kaydeden Trump, "Bir bakıma orada aslında rejim değişti." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, yeni isimlerle yürüttükleri müzakereler için ABD heyetinin, Pakistan ya da başka bir ülkeye gidip gitmeyeceği sorusunu ise "Size stratejimi söyleyemem." diyerek yanıtsız bıraktı.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Takım 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda
A Milli Takım 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda
İngiltere Kralı 3. Charles 27-30 Nisan'da ABD'yi ziyaret edecek
İngiltere Kralı 3. Charles 27-30 Nisan'da ABD'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Filistin heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Filistin heyetini kabul etti
Lisansüstü eğitimde doğum yapan kadınlara ek süre
Lisansüstü eğitimde doğum yapan kadınlara ek süre
Erzurum’da altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Erzurum’da altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!
6 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve rüzgara dikkat
6 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan, Hamas heyeti ile görüştü
Bakan Fidan, Hamas heyeti ile görüştü
İrfan Can Kahveci'den saldırı açıklaması: Türk milletini tanıyamadılar galiba
İrfan Can Kahveci'den saldırı açıklaması: Türk milletini tanıyamadılar galiba
Pezeşkiyan'dan yeni açıklama: Savaşı sonlandırma iradesine sahibiz!
Pezeşkiyan'dan yeni açıklama: Savaşı sonlandırma iradesine sahibiz!
Özkan Yalım görevinden uzaklaştırıldı
Özkan Yalım görevinden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı, vefatının 11'inci yılında andı
