A Milli Takım 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda

A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

AMilli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaştı. A Milli Takım, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye'nin golünü 53'te Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez Dünya Kupası bileti aldı ve 24 yıllık hasrete son verdi.

Milliler, turnuvada ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kosova 0 - 1 Türkiye

90'BİZİM ÇOCUKLAR, Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası bileti aldı.

90'Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.

63'Sol kanattan ceza sahasına giren Kenan topu sağına çekip uzak direğe vurdu, son anda kaleci çıkardı.

53'GOOOOOL! Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi. Orkun topu sol taraftaki Kenan'a çevirdi. Orkun'un vuruşuna kale çizgisinde Kerem dokundu ve topu ağlara gönderdi. Türkiye 1-0 öne geçti.

50'Arda Güler yay önünde yer kaldı hakem devam ettirdi.

48'Milli Takım hızlı atağa kalkmak isterken Hajdari topa eliyle müdahale etti ve atağı kesti. A Milli Takım pozisyonda sarı kart bekledi ancak Oliver kart göstermedi. Hajdari'nin sarı kartı vardı.

46'İkinci yarı başladı. Başarılar Türkiye.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45'Kerem Aktürkoğlu ile rakibi arasındaki mücadele sonrası sahada sinirler gerildi. Diğer oyuncular Kerem'i sakinleştirdi.

37'Abdülkerim Bardakcı tedavinin ardından oyun alanına geri döndü.

Pozisyon36'Vedat Muriqi ile mücadele eden Abdülkerim Bardakcı sakatlık geçirdi.

33'Sol kanattan atılan uzun pasta Kenan ceza sahasına girdi ve sıfıra indi. Kenan'ın içeri çevirdiği topa Kerem'den önce savunma araya girdi.

19'Zeki Çelik ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

14'Orkun savunmaya baskı yapıp topu kaptı ve topu soldaki Kenan'a bıraktı. Kenan pasını sağ taraftaki Zeki'ye bıraktı. Zeki'nin içeri çevirdiği topa Kerem vuramadı.

10'GOLE YAKLAŞTIK! Hakan'ın vuruşu savunmadan sekti. Sol kanatta savunmadan önce araya giren Kenan'ın vuruşuna son anda müdahale ettiler.

1'İlk düdük çaldı ve tarihi maç başladı.

Kosova - Türkiye ilk 11'ler

Kosova: Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hodza, Hajdari, Asllani, Muriqi

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem