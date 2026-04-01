İbrahim Hacıosmanoğlu: Dünya Kupası'nı alacağız

İbrahim Hacıosmanoğlu: Dünya Kupası'nı alacağız

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, takımın karakterine vurgu yaparken, hedeflerinin ABD’de düzenlenecek turnuvada kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası play-off turu final maçında Kosova’yı Kerem Aktürkoğlu’nun 53.dakikada attığı golle 1-0 yenerek Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.

"ÇOCUKLAR, AĞABEYLERİNİN İZİNDEN GİDİYOR"

Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, maçtan sonra basın mensuplarına "İnsanlar sözlerimi yanlış anlıyor. Politik konuşmuyorum, ben sokaktan geliyorum. Sokaktan gelen insanların anlayacağı dilden konuşuyorum. Tarihin en yetenekli ve en karakterli kadrosu derken kimseye karaktersiz demedim. Bunlar ağabeylerinin izinden gidiyor. Onları örnek alıyorlar." açıklamasını yaptı.

"ALLAH'IN İZNİYLE DÜNYA KUPASI'NI ALACAĞIZ"

TFF başkanı, "İki maçta bize yakışan oyunlar oynamadık. Hocamız da söyledi ama bunlar kazanılması gereken maçlardı. ABD'ye gideceğiz ve Allah'ın izniyle kupayı alacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

