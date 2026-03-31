Erzurum’da altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Erzurum’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bir araçta 178 gram uyuşturucu madde, 100 sentetik hap ve ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Erzurum İl Jandarma ekipleri, Çat ilçesi yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 178 gram uyuşturucu madde, 100 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.