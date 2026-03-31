İrfan Can Kahveci'den saldırı açıklaması: Türk milletini tanıyamadılar galiba

A Milli Futbol Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci, Kosova maçı öncesi yaptığı açıklamada takım oteline yönelik saldırının kendilerini etkilemediğini ve aksine daha da motive olduklarını söyledi.

İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluş tv8’e maç öncesi açıklamalarda bulundu. İrfan Can, “Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz” dedi.

İrfan, “Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum” diye konuştu.

