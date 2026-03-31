İngiltere Kralı 3. Charles 27-30 Nisan'da ABD'yi ziyaret edecek

İngiltere Kralı 3. Charles 27-30 Nisan'da ABD'yi ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla'nın 27-30 Nisan tarihlerinde ABD'ye bir devlet ziyareti gerçekleştireceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD ziyaretine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"TARİHİ BİR ZİYARET"

Trump, ziyarete dair "tarihi bir devlet ziyareti" nitelemesi yaptı.

Trump, 27-30 Nisan tarihlerinde Kral 3. Charles ile Kraliçe Camilla'yı ağırlayacağını kaydederek, 28 Nisan akşamı Beyaz Saray'da akşam yemeğinde kendilerini konuk edeceğini belirtti.

"KRAL İLE VAKİT GEÇİRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

ABD Başkanı, "Bu önemli olay, büyük ülkemizin 250. yıl dönümünü kutladığımız bu yıl daha da özel olacak. Büyük saygı duyduğum Kral ile vakit geçirmeyi dört gözle bekliyorum. Bu ziyaret harika olacak." ifadelerini kullandı.

