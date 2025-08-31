Trabzonspor - Samsunspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavili ekip, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam ederek milli araya 4'te 4 ile girmeyi hedefliyor.

Trabzonspor 1 - 0 Samsunspor

27'Mücadelede su molası verildi.

23'Trabzonspor'da Onuachu orta sahaya gelerek top dağıtıyor.

21'Yunus Emre Cift, uzaklardan kaleyi denedi. Top Uğurcan'da kaldı.

18'Samsunspor, gole reaksiyon verme çabasında. Baskılarını artırmaya çalışıyorlar.

16'Trabzonspor, Onuachu'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti.

12'Trabzonspor'da Zubkov, Marius Mouandilmadji'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncu yerden kalkamadı, sağlık görevlileri sahada.

8'Kazeem Olaigbe ceza sahasının hemen dışından kaleyi görüp vurdu. Kaleci Okan başarılı, tecrübeli kaleci çok zorlanmadı.

4'Samsunspor, Musaba ile sağ kanattan etkili olma uğraşında.

1'Hakem Adnan Deniz Kayatepe ilk düdüğü çaldı ve Karadeniz derbisi başladı.

Trabzonspor - Samsunspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Folcarelli Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Yunus, Ntcham, Makoumbou, Emre, Musaba, Mouandilmadji

FIRTINA'DA HEDEF 4'TE 4

Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapan Trabzonspor, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Fatih Tekke yönetiminde Samsunspor karşısında da kazanmayı hedefleyen Fırtına 4'te 4 yaparak milli araya girmeyi amaçlıyor.

KARADENİZ DERBİSİNDE 55. RANDEVU

Trabzonspor ile Samsunspor, ligde 55. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 54 karşılaşmada bordo-mavililer büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor, 32 galibiyet elde ederken, Samsunspor 11 kez kazandı. 11 maç berabere bitti.

TRABZONSPOR 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında Samsunspor'a karşı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, en son 2002-2003 sezonunda 1-0'lık skorla rakibine yenilmişti. Sonraki karşılaşmalarda ise ev sahibi takım; 2003- 2004'te 2-1, 2004-2005'te 3-0, 2005-2006'da 2-1, 2011-2012'de 4-0 ve 2023- 2024'te 2-1 galip geldi. Geçen sezonki mücadele ise 2-2'lik beraberlikle bitti.

FATİH TEKKE KARİYER REKORUNA KOŞUYOR

Teknik Direktör Fatih Tekke, Samsunspor maçından galibiyetle ayrılması halinde, antrenörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini elde edecek. Tekke, bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezonun son haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 ve bu sezonun ilk 3 haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisi elde etti. Başarılı çalıştırıcı, Samsunspor'u da yenip 5 maçlık kariyer rekoru hedefliyor.