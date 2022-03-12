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Trabzon'da otobüse binenler duydukları bu sesle şaşkına döndü! Kartı okuttuklarında...

TRABZON’da toplu taşıma araçlarında kartı okutan vatandaşlar, “O sene bu sene” sözleriyle karşılaşıyor.

Süper Lig yarışında liderliği rakiplerine kaptırmayan Trabzonspor’da yaşanan coşku ve heyecan kente yansımaya başladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ndeki trafik ışıklarındaki “O sene, bu sene” görsel düzenlemesi bu sefer de toplu taşıma araçlarına yansıtıldı. Belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlar, kartlarını okuttuğunda duydukları ses ile şaşırıyor. Kartı okutan vatandaşlar ‘dıt’ veya ‘yetersiz bakiye’ sesi yerine artık “O sene, bu sene” sesini duyuyor.

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