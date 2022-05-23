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Toplu taşımada maskesiz günler çok yakın! Türkiye 23 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı

Toplu taşımada maskesiz günler çok yakın! Türkiye 23 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 123 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 922 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı art arda 2. gün 1000'in altına indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 3 gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde toplu taşımada da maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamıştı.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 536 testi yapıldı, 922 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1105 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.18 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 687 bin 693 doza yükseldi.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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