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Tıp merkezinde ihmal skandalı! İstanbul'da yanlış anestezi ölüme götürdü

Tıp merkezinde ihmal skandalı! İstanbul'da yanlış anestezi ölüme götürdü

40 yaşındaki genç adam, böbrek taşı kırdırmak için gittiği hastanede verilen anestezi sırasında fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden genç adama verilen anestezinin usulüne uygun yapılmadığı tespit edildi. Anestezi uzmanı suçlamaları reddetti.

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40 yaşındaki Burçin Demircioğlu, İstanbul Ümraniye'de ikamet ediyordu. 31 Temmuz 2017 günü genç adamın uzun yıllardır böbreğinde taş vardı. Burçin Demircioğlu bu nedenle zaman zaman tedavi için bazı hastanelere giderek tedavi oluyordu.

Sabah'ın özel haberine göre İstanbul Eyüp'teki bir Tıp Merkezine başvuran Demircioğlu, 3 seans taş kırdırma işlemi satın aldı. İlk iki seans sonrası 3. Kez seansa girmek üzere merkeze gitti. İşleme başlarken anestezi verilen Demircioğlu, işlem sırasında rahatsızlandı. Burçin Demircioğlu, doktorların müdahale etmesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Adli tıp: Anestezi öldürdü

Burçin Demircioğlu'nun eşi Nesrin Demircioğlu, eşinin ölümüyle ilgili şikayetçi oldu. Dosya, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ali Tıp, anestezi uzmanının anestezi yönetimini usulüne uygun yapmadığı bu suretle tıbbı uygulama hatasının olduğunun bildiren bir rapor sundu.

Tıp merkezindeki anestezi işlemi uzmanı Doktor Hüsamettin Keşküş'ün olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Keşküş, kendi yaptığı hatalı bir işlem olsa dahi bunun ölüme sebebiyet veren bir durum oluşturamayacağını beyanla ederek, suçlamaları reddetti.

Taksirle ölüme neden olma suçlaması

Olayla ilgili savcılık tarafından uzman Doktor Hüsamettin Keşküş hakkında, 'Taksirle Ölüme Neden olma' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Burçin Demircioğlu'nun ölümün kalp-damar hastalığına bağlı olarak gerçekleştiği, taş kırdırma sırasında yaşanan bu olayın anestezi uzmanı şüpheli doktorun hatalı eylemlerinden kaynaklanmış olabileceği iddia edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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