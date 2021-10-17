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Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Togo Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Erdoğan, 17-20 Ekim'de Angola Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Togo Cumhuriyeti'ne ziyaretlerde bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

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