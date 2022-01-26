THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiği iddia edildi

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi Ali Kıdık, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiğini iddia etti. Kıdık, Aycı'nın yarın istifasını açıklayacağını öne sürdü.

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TÜRK Hava Yollarında (THY) İlker Aycı dönemi sona mı eriyor? Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiği iddia edildi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi Ali Kıdık, Twitter'den İlker Aycı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Kıdık, Aycı'nın istifasının istendiğini ve Aycı'nın da yarın istifasını sunacağını duyurdu.

FLAŞ GELİŞME...THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifası istendiği bildiriliyor... Gelişmeleri duyuracağım. — Ali KIDIK (@alikdk) January 26, 2022

SON DAKİKA. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti. Yarın Yönetim Kurulu'nda istifasını açıklayacak — Ali KIDIK (@alikdk) January 26, 2022