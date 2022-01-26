THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiği iddia edildi

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi Ali Kıdık, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiğini iddia etti. Kıdık, Aycı'nın yarın istifasını açıklayacağını öne sürdü.Abone ol
TÜRK Hava Yollarında (THY) İlker Aycı dönemi sona mı eriyor? Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiği iddia edildi.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi Ali Kıdık, Twitter'den İlker Aycı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Kıdık, Aycı'nın istifasının istendiğini ve Aycı'nın da yarın istifasını sunacağını duyurdu.
FLAŞ GELİŞME...THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifası istendiği bildiriliyor... Gelişmeleri duyuracağım.— Ali KIDIK (@alikdk) January 26, 2022
SON DAKİKA. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti. Yarın Yönetim Kurulu'nda istifasını açıklayacak— Ali KIDIK (@alikdk) January 26, 2022
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ocak ayının başında Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan ve hükümetin devrilmesinin ardından da devam eden protestolar nedeniyle mahsur kalmıştı. Kargo uçağı ile eşi ile birlikte Türkiye'ye geri dönen Aycı'nın ekip arkadaşlarını geride bırakması eleştirilere neden olmuştu.