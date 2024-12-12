Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde düzenlenen "Gürz-29" operasyonlarında, 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığı operasyonlar sonucunda, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktardı.