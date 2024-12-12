CHP'deki toplantıdan bomba kulis: Bugün seçim olsa Erdoğan kazanır

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik isimli programda CHP'den önemli kulis bilgileri verdi. Atik, CHP'lilerin yaptığı kapalı toplantıda ‘bugün seçim olsa Erdoğan, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın gibi bürokratları ile seçimi kazanır’ ifadelerinin kullanıldığını dile getirdi.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin yaptığı kapalı toplantıdan kulis bilgisi verdi.

'Bugün seçim olsa Erdoğan kazanır'

Fatih Atik, CHP'de yapılan toplantıda, CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi ve CHP MYK Üyesi İlhan Uzgel'in, 'bugün seçim olsa Tayyip Erdoğan bir kere daha kazanır' dediğini söyledi.

İbrahim Kalın ve Hakan Fidan detayı

Atik, İlhan Uzgel'in Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın, başarılı bir politika izlediğini söylediğini ifade etti.

Fatih Atik konuşmalarını şöyle sürdürdü:

'İlhan Hoca, Ahmet Davutoğlu çok hayalci bir Başbakan ve Dışişleri Bakanı'ydı. Yani uçuyordu, kaçıyordu, söylediklerinin gerçekleşmesi pek mümkün değildi. Ama onu eleştirmek kolaydı demiş. Fakat Erdoğan'ın en önemli ekip kurmayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın. Bu iki isim, çok sağlıklı, akılcı, gerçekçi bir dış politika yürütüyorlar. Muhalefete de, vizede de söyleyecek söz bırakmıyorlar. Bugün seçim olsa Tayyip Erdoğan bu kurmaylarıyla seçimi çok rahat kazanır.'