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AK Parti'den duygulandıran Suriye videosu: Erdoğan'ın sözleri damga vurdu

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Zafer sevinci yaşayan Suriyeliler, vatanlarına dönmeye başladı.

AK Parti, son 14 senede Suriye'de yaşananlarla ilgili bir video hazırladı. "Zulümle abad olunamayacağı ve hiçbir karanlığın da sonsuza kadar süremeyeceği tarihin kadim bir hükmüdür" başlığıyla paylaşılan videoda Suriye'de yıllarca süren vahşet gözler önüne serildi. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar içerisindeki Suriye açıklamaları yer aldı. Suriye'de rejimin devrilmesiyle zafer sevinci yaşayan ve ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. 

Videoda son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi akıllarınca farklı hesap yapanlara şunu hatırlatmak istiyorum. Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir" sözleri damga vurdu. 

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