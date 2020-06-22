Tayyip Erdoğan’a oy verenler cahil!..

Hala Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyamamışlar…

Kime boyun eğmiş ki?

Kimin kapısında durmuş ki?

Kendi göbeğini hep kendi kesmiş…

Özü doğru, sözü doğru…

Kendisiyle barışık, halkıyla barışık…

Analitik düşünceye sahip bir proje, bir uygulama, bir eylem adamı…

Bugüne kadar ne söyledi de yapamadı, ne söz verdi de yerine getiremedi…

Varsa söyleyin…

Şöyle bir bakalım…

*



Başkanlık Sistemi'ni getiremez…

GETİRDİ

Paradan ülkeyi utandıran sıfır kalabalığını atamaz…

ATTI

İsrail'e özür diletemez…

DİLETTİ

İsrail'e tazminat ödetemez…

ÖDETTİ

Irak'a giremez…

GİRDİ

Suriye'ye giremez…

GİRDİ

ABD’ye rağmen S-400’leri Rusya’dan alamaz…

ALDI

Üniversite harçlarını kaldıramaz…

KALDIRDI

Emekliye her bayram ikramiye veremez…

VERDİ

Her şehre üniversite yapamaz…

YAPTI

Başörtüsü yasağını bitiremez…

BİTİRDİ

Darbeler dönemini bitiremez…

BİTİRDİ

Abdülhamit’in hayali Marmaray-Avrasya Tüneli'ni yapamaz…

YAPTI

Hızlı tren yapamaz…

YAPTI

Yerli silah sanayisini büyütemez…

BÜYÜTTÜ

Hem de neler neler…

Dünya şaşırdı…

İHA’lar, SİHA’lar, helikopterler, tanklar, denizaltılar.



Yerli Füze Motoru (TJ300) üretmek hayali;

GERÇEK OLDU

Dediler ki;

Yerli otomobil yapamaz…

YAPIYOR

Nükleer santral yapamaz…

YAPIYOR

Akdeniz'de petrol-doğal gaz arayamaz…

ARIYOR

Faizleri düşüremez…

DÜŞÜRDÜ

Enflasyonu tek haneye indiremez…

İNDİRDİ

IMF'yi ülkeden kovamaz…

KOVDU

Cari açığı düşüremez…

DÜŞÜRDÜ

Ders kitaplarını bedava veremez…

VERDİ

3. köprüyü yapamaz…

YAPTI

Dünyanın en büyük havaalanlarından biri olan 3. Havalimanını yapamaz…

YAPTI

Libya ile anlaşamaz…

ANLAŞTI.

PKK'yı bitiremez…

BİTİRDİ

FETÖ'yü bitiremez…

BİTİRDİ

Taksim'e cami yapamaz…

YAPTI

Kanal İstanbul Projesi’ni yapamaz…

YAPIYOR

45 günde pandemi hastanesi yapılmaz.

YAPTI

Şimdi söyleyin bakalım,

AYASOFYA'yı açar mı, açamaz mı?

*



Diyeceğim şu ki Recep Tayyip Erdoğan’ı hala tanıyamamışlar!

O dedi, bu dedi, şu dedi ye asla bakmaz…

İnandığı bir şey varsa ve millet istiyorsa tevekkül eder ve onu YAPAR!..



Şöyle bir bakın…

Türkiye, Libya'ya acil elektrik ihtiyacının karşılanması için yüzen elektrik santrali gönderecek...



Gençler bilmez eskiden kıcı kırık Bulgaristan dan bile elektrik alıyorduk "Keseriz ha" diye de Tehdit ediyorlardı …

Ne günlerdi nereden, Nereye



Derin denizlerde sondaj yapan 10 ülkeden biri,

Solunum Cihazı üreten 5 ülkeden biri,

SİHA üreten 6 ülkeden biri,

En büyük Havalimanına sahip 9 ülkeden biri,



Tüm dünyaya maske ihraç eden tek ülke,



2020 ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüyen tek ülke



Hep yazdım…

Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısının ve 18 yıldır girdiği bütün seçimleri kazanmasının, üzerine kurulan bütün tuzakları kazasız atlatmasının sırrı ‘RÜŞT EHLİNDEN’ başka ne olabilir..



Çünkü hayatında hep Allah’ın davetine icabet ederken mazlum dünyanın da umudu olmuş…



Bakın…

Bakara Süresi 186 diyor ki;

"Kullarım sana, benden soracak olurlarsa, şüphesiz ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. (Öyleyse) onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler ki (akıl, doğruluk ve olgunluk sahibi olan) rüşt ehlinden olsunlar. "



Milletini, Ümmetin duasını alan ve umut olan kişiye RECEP TAYYİP ERDOĞAN denir!



Hani birde "Tayyip Erdoğan’a oy verenler cahil" diyen müptezeller var ya!..



Yıl 1940;

CHP nin oyu %80 , Okuma yazma oranı %11...



Yıl 2019;

CHP nin oyu %26 , Okuma yazma oranı %90 ...



Kim cahil!..

Ne deseler altında kalıyorlar…

*



Fransızlar ne diyor (Bakın şu dergiye)

"Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet'ten sonra En Tehlikeli Türk, Recep Tayyip Erdoğan"

İşin en enteresan olanı ise ülkemizdeki gayri milli muhalefette bunu söylüyor.

İşte bütün mesele bu!..

*

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkede başaramadığı bir şey yok mu?

Var!..

Çok şey verdiği büyük katkılar sağladığı ama başına bela olan çarpık futbol düzeni!..

Cumhurbaşkanımız dün akşam NTV'de Rıdvan Dilmen'in "manifesto" gibi konuşmasını dinleyebilmişse sözleri çok şey anlatıyor!..













