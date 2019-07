Tayyip Erdoğan'a Açık Mektup!..

Ben tarafım...

Ne demiş Peygamber Efendimiz;

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır…”

İşte benim duruşum budur…

İhanet...

Nankörlük...

Vefasızlık karşısında kayıtsız kalmam yazarım...

20 yıl önce “Hayal”denilen muhteşem projelerin nasıl halkın hizmetine sunularak, gerçeğe dönüştüğünü yazarım…



Bu ülkenin IMF kapılarında artık para dilenmediğini, borçlarını sıfırladığını gururla yazarım…



Bu ülkede artık üniversite kapılarında özgürlük arayan gençlerin çilesinin bittiğini yazarım…



Ülkemin artık dünya arenasında sözü dinlenen bir ülke olduğu gerçeğini göğsümü kabartarak yazarım…



Milli bir dava olan S-400 ve Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmalarında küresel güçlerin saldırısı karşısında bile muhalefet partilerinin iktidarın yanında durmamasını yerden yere vur başım dik alnım açık şekilde iktidarın yanında olduğumu yazarım…



Evet ben tarafım…

Benim siyasi parti rozetim yok ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana açık tarafım...



17 yıldır çekmediği çile kalmayan, üzerine her türlü kumpas kurulan kefeni elinde ülkesinin bağımsızlığı ve refahı için mücadele eden bir lider varken bir elleri yağda bir elleri balda yaşayan, iktidar olmanın her türlü nimetlerinden yararlanıp ihanet edenleri yazmayı kendime görev sayarım...



17 yıldır bu ülkede siyaset yapıp vekillikten bakanlıklara, il ilçe teşkilatlarından genel merkeze ve üst düzey bürokrasiye kadar koltuklarda oturup bu büyük davanın yıpranmasına göz yuman veya vesile olanların el çektirilmesi gerektiğini yazarım.



Çünkü vicdanımın sesini dinlerim...

Bir dostumun isyan ettiği gibi Evine, arabasına, işyerine güvenlik alarmı taktıran, cep telefonunu parmak izi ile koruyan, banka hesaplarına her türlü güvenlik önlemlerini uygulayan fakat 783.562 km’lik vatan toprağını korumak için alınan S-400’leri gereksiz görenlere "SİZ KİMİN,HANGİ ÜLKENİN ADAMISINIZ?" diye sorar tepkimi koyarım...

Ben önce insanım sonra gazeteci...

Babacanların ve Güllerin Erdoğan’dan ayrılmalarına “Erdoğan da aynısını Erbakan Hoca’ya yaptı?”bahanesine sarılanlara bir çift söz söylerim..



Bir…

Erdoğan Refah Partisi’ni iktidardan indirip CHP'yi iktidar yapmak için mi partiden ayrıldı?

İki…

Erbakan Hoca’nın iktidar olma şansının olmadığını ve önünün kesildiğini görüp “Bu büyük davayı” iktidar yapmak için yeni bir yol haritası çizmek zorunda kalmadı mı?



Üç…

Ve iktidara gelerek Erbakan Hoca’nın hakkında açılan kayıp trilyon adı altındaki haksız davaları ortadan kaldırarak, hocaya büyük saygı duymadı mı?



Peki Gül ve Babacan bugün ne yapıyor?

2023’e az bir zaman kala AK Parti'yi bölüp Erdoğan’a 2023’ü göstermemek için pusu üzerine pusu kuranların ve Cumhurbaşkanlığından indirmek için uğraşanların değirmenine su taşıyor…

Tıpkı MHP'yi bölüp CHP kazanımı için çalışan İYİ Parti gibi...

Var mı böylesine tabloda Babacan’ın iktidar olma şansı Allah aşkına!

Dert ne?

Erdoğan’ı devirmek!



Erdoğan ne yaptı?

Başta Necmettin Erbakan olmak üzere yerli ve milli vatansever insanların hayallerini gerçekleştirdi.

28 Şubatçılardan Erbakan hoca adına da hesap sordu…

Bu ülkenin kronikleşmiş sorunlarının büyük bir bölümünü çözdü…

Tarihte hiç olmamış şekilde Afrika’nın pek çok ülkesinde, Arap ülkelerinin sokaklarında, Balkanlarda, Türki Cumhuriyetlerinde, Avrupa’daki gurbetçi kardeşlerimizin yüreklerinde Türkiye ve Erdoğan sevgisini inşa etti..

Aksini kim inkar edebilir ki!..



Elini vicdanına koyan herkes ama herkes bir 20 yıl öncesi Türkiye’yi düşünsün, bir de bugünkü Türkiye'yi…



Bugün neden ABD’si, İngiliz’i, Fransız’ı, Almanı, İsrail’i, Yunan’ı, Ermeni’si...FETÖ’ su, PKK’sı, PYD’ si bir olmuş saldırıyor…

Neden hepsi bir o tek!

Onun için ben Tayyip Erdoğan'dan yana tarafım...

Çünkü Türkiye artık eğilmiyor, milli menfaatlerinden ödün vermiyor. küresel güç olma yolunda dev adımlar atıyor…

Görülüyor ki 2023’e kadar hiç rahat yok…

Bu kez kaleyi içeriden fethetme saldırısı...

Sezai Karakoç şiirine takılı kalıyor…



“Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır…

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır…”

Sayın Cumhurbaşkanım...

Bu yazdıklarımı bir "AÇIK MEKTUP" gibi o duyguların yansımaları olarak düşünün...

Çünkü size umut bağlayan milyonların beklentisi büyük...

Bu partiyi siz kurup millete emanet ettiniz.. Millet bu partiyi sizin liderliğinizde "Beraber yürüdük biz bu yolları"şarkısını söyleyerek büyütüp yıldır açık ara iktidar yaptı..

Önemli hizmetlere adınızı yazdırdınız...

Son dönemeçe girilmişken, tünelin ucu görünmüşken üst üste yapılan hatalarla yerel seçimlerdeki özellikle Ankara ve İstanbul yenilgileri birilerinin iştahını kabartmış!..

Paniğe gerek yok ama önleme gerek var...

Herkes biliyor "Çare yine sizsiniz"

Görülüyor ki milletvekilleri ile toplanarak bunu yapıyorsunuz..

Aynen devam Cumhurbaşkanım..

Bu partinin gerçek sahibi olan, size makam, koltuk, çıkar, menfaat beklemeden gönülden bağlı milyonları dinleyin…

Onlar sizler için dertleniyor…

Çünkü sizin derdinizi kendilerine dert ediyorlar…



Sayın Cumhurbaşkanım…



Böylesine geniş danışman kadrolarınız var.

Harekete geçirin…

Tıpkı AK Partiyi kurarken halkı dinlediğiniz gibi her birini Anadolu’ya yayın…

Dinlesinler halkı…

Önünüze“HALK SİZDEN NE İSTİYOR?”diye hiçbir şeyi gizlemeden gerçek bir rapor koysunlar…

O raporlara bakıp yol haritası çizmeniz inanın yeterli..

Çünkü Anadolu insanı hesapsız size tutkulu...



Çünkü tabandaki inanmış insanların yaşanan son süreci dert ve tasa ettiği ortada iken, görülüyor ki hala üstekilerin dava umurunda değil!.



Bu davayı kendi kişisel ikballeri ve menfaatleri için kullanan, bu davayı kendi ekonomik rantlarına kurban etmeye çalışan ve “kibir budalası “ olmuş kim varsa kapıya koyun…



Yıpranmış, tabanda karşılığı olmayan, her kim varsa artık “Nöbet değişimi”değiştirin. AK Parti'de emeklilik dönemi olmasın...

Genel Merkezin kapılarını tıpkı 2002’deki gibi halka açın. O kapıdan giren insanlar sıcak yüzünü gösteren insanlarla karşılaşsın…

Ne cevherler var görev bekliyor…

Öyle dava adamları var ki uğrunuza yapamayacağı fedakarlıklar olmadığı halde kenarda köşede bekliyor…

Bazılarını tanıyorum.

Küsmeden İstanbul seçimlerinde 45 gün gece gündüz demeden bir fiil ilçe ilçe gezerek çalışan insanlar bunlar…

Etrafınızı çevreleyenler tarafından yaklaştırılmıyorlar!



AK Parti “Büyük Türkiye”nin temellerini atan bir dava partisi ise artık liyakat sahibi, millette karşılığı olan kadrolara ihtiyaç duyulduğu bir gerçek haline gelmiştir…

O nedenle yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var. Bu davayı sadece kendi ikballeri için kullananlara değil, bu davaya sadakat duygusunu bir ömür hissedenlere ihtiyaç var…



Her kim adı, unvanı, makamı ne olursa olsun halkta karşılığı yoksa “Kol kırılır yen içinde kalır”anlayışı ile nöbet değişimi bugün şart olmuş tur ki tabanın beklentisi de budur..

AK Parti’de sizin dışınızda hiç kimse vazgeçilmez değildir.Kişilerin değil AK Parti’nin ikbali önemli olandır…



Ve gençler...

Sayın Cumhurbaşkanım....

AK Parti gençleri ne yazık ki unuttu..

Artık her yıl seçmen sayısına bir milyona yakın yeni genç seçmen ekleniyor.

2023’te oy kullanacak seçmenlerin yüzde 30’unun 20 yaş altı olacağı söyleniyor.

İstanbul seçimlerindeki en büyük hata genç seçmenin ihmal edilmesi ve İmamoğlu’nun adeta yanına itilmesi olmuştur…

Ve bu sonuca direkt yansımıştır…

AK Parti gençliğin neresinde…

Her şey sizden mi bekleniyor…

Bu partinin kadroları nerede?



Türkiye’nin her bir köşesinde AK Parti Gençlik Kollarına üzerine düşen görev ve sorumlulukları hatırlatmanız zaruridir…

Öyle iş takibi derdine düşüp lüks arabalarla mahallere girip hava basarak gençlerle buluşulmaz!..



2002’de Tayyip Erdoğan’ın nasıl bir Türkiye devraldığını, yaşları icabı bilemeyen 20 yaş altı genç seçmene kim anlatacak?

AK Parti’nin 2023’te alacağı sonuç gençlerle direkt ilintili olacaktır…

O nedenle ”Gençlik politikası” masaya yatırılmalıdır..



Sayın Cumhurbaşkanım…

Diyeceğim şu ki…

Sizler varken…

O parti kuruyormuş…

Şu parti kuruyormuş…

İnanın hiç önemi yok…

Kimin ne yaptığı önemi yok..

Amma velakin…

Önemli olan sizlerin ne yapacağıdır…

Sözde kararda sizin!..

Bugün nerede hangi kürsüden bağırsanız eğer Somali’den, Bosna’dan "Allah razı olsun "diye karşılık buluyorsa hak olan bu davada ümmetinde milletinde umudu sizsiniz..



Ve bu büyük millet 17 yıldır sizinle bu yolları yürürken refahı yaşadı, ülkenin büyümesini gelişmesini gördü.Bütün şehirlerimizin geldiği noktayı ancak nankör olanlar inkar eder...

Bu millet sizin liderliğinizde yeni büyük Türkiye’nin nasıl inşa edilmeye başladığını yaşadı ve yaşıyor…



2023 için tünelin ucu görünmüşken, 17 yıldır elde edilen büyük kazanımların heba edilmemesi için AK Parti’nin küllerinden yeniden doğacağını gösterme zamanıdır…



“Erdoğan’a 2023’ü göstermeyeceğiz” diyenlerin değirmenine su taşıyanlar kendi yollarında gidebilir…

Takılıp kalmaya, onları sürekli gündeme getirip kahramanlaştırmaya hiç gerek yok…

İstedikleri bu…

Unutun gitsinler…

Sayın Cumhurbaşkanım…

Bu kutsal dava sizlerin elinde yüceliyor.

Bugün bu davanın yere düşmemesi artık sizlerin elinde…

Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmediğinizi görüyoruz…

AK Parti üzerindeki kamburları artık atmalı tabanın sesini dinleyerek yapacağına inandığımız değişim ile 2023 Türkiye sininde en büyük umudu olduğunu gösterecektir..

Bu davanın sahibi haktır…

Üstat Necip Fazıl ne diyor;

“Gayemiz şahıs değil, şahısta tecelli eden DAVA…”

Bu davanın tecelli ettiği adam sizsiniz..

İşte ben bu davada Recep Tayyip Erdoğan’dan yana tarafım…

İnanıyorum bütün oyunları bozacak değişimleri yapacak zirveye taşıdığınız bu kutsal davanın bayrağının yere düşmesine fırsat vermeyeceksiniz..

O nedenle ;

AK Parti’nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderi ne Gül'ün ne Babacan'ın, ne Davutoğlu'nun ne Kılıçdaroğlu'nun nede Akşener'in elindedir..

AK Partinin kaderi önce Allah'ın sonra milletin daha sonrada Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi elindedir.

Çünkü Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Tayyip Erdoğan’dır…

Allah yar ve yardımcısı olsun…

Sayın Cumhurbaşkanım...