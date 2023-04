Tayyip Erdoğan gururla sunar!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeye sadece büyük eserler kazandırmadı…

Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğine damga vuracak siyaset adamları ve bürokratlar da kazandırdı…

Kazandırmaya da devam ediyor…

Yani yetişmiş insan gücü...

Cevherler keşfetti…

O cevherleri yanında işledi…

Devlet kademelerine taşıdı…

Türkiye’ye onları gururla tanıttı…

Onlar da Erdoğan’ı mahcup etmedi…

Örnek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum…

İkisi de en icracı bakan…

Yılın 365 günü 7/24 sahada…

Düşünün Murat Bakan’ın üzerindeki yükü..

Bir tarafta kentsel dönüşümler…

Diğer tarafta deprem konutları bitirme seferberliği…



Dedim ya…

Cevherler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında en az bakanlar kadar önemli isimler de yer alıyor…

Her biri onun keşfi...

Her biri çok yönlü bir devlet aklı...

Her birine verin bakanlık görevi, mahcup etmeden görevinin hakkını verir…

Çünkü üstlendikleri görev alanlarında kendilerine duyulan güvene layık olacak şekilde liyakat sahibidirler...



Mesela…

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü;

Büyükelçi Dr. Hasan Doğan…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı onun kadar iyi tanıyan kaç kişi var!

Baba-Oğul gibi olmuşlar…

Son 9 yılı Özel Kalem Müdürü olmak üzere uzun yıllardır Erdoğan’ın yanında yer alırken; bakanlar, üst düzey bürokratlar arasında köprü görevi üstlenirken, bir güven duygusu oluşturmuş…

Devletin her kademesini çok gibi biliyor…

40 yıllık bakanmış gibi tecrübe sahibi…



Mesela;

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü;

İbrahim Kalın…

Bir sözcüden daha fazlası…

Dış politikada sakin bir güç…

Mesela;

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı;

Fahrettin Altun…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı her yerde gölgesi gibi takip eden, uluslararası arenada güçlü iletişim ağını kuran önemli bir isim…

Muhalefetin algı operasyonları karşısında kurduğu iletişim ağı ile göz açtırmıyor…

O nedenle muhalefetin her zaman hedefi…



Mesela …

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı;

Yunus Arınç…

Devletin kara kutusu olarak satranç ustası gibi…

Kendini müthiş yetiştirmiş, çok yönlü bir devlet aklı demek gerek…

Devletin yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesini denetleyen olmak kolay mı?



Mesela…

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü;

Yusuf Karaloğlu…

Strateji noktasında bir “deha” desek abartmayız…

Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanı olarak görev yapmış, Erdoğan için son derece kilit isim…

Hani bir söz var ya “Birlikte yola çıkmak için gereken üç şey; Yürek-Güven-Sadakat…”

İşte bu isimlerin ortak özelliği bu…



Mesela,

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir…

Milli Savunma Sanayi onun başkanlığında hiç tartışmasız tarih yazıyor.

Şöyle bir düşünün yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayi bugün yüzde 80’li yerli ve milli üretim noktasına geldi. İsmail Demir’in başarısını anlatmıyor mu?



Mesela…

Cumhurbaşkanlığına bağlı TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş…En kritik görevde Erdoğan için bir güven abidesi…

Çok konuşmaz, çok görülmez…

Sadece görevine odaklanarak çözüm merkezli çalışır…

TMSF’yi saat gibi işleyen bir çalışma düzeni rotasına sokarken, Erdoğan’ın en güvendiği ve örnek gösterdiği çalışma arkadaşlarından biri olduğunu söylemek zor değil.



Mesela…

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil…

İnanılmaz güzel işlere imza atıyor…

Öne çıkmaz yaptıkları ile konuşur…

Bakın yıllarca hava kuvvetlerinde teknisyen olarak çalışan Yüksel Bey ne diyor.

“İlk günümden itibaren hep söylediğim laf şuydu.. Göklerde kendi uçağımızı gördüğümüz gün özgürleştiğimiz gündür.. O güne kadar esaret altındayız.. Şükür o günleri görmeye başlıyoruz. Başta bu iradeyi ortaya koyan siyasi lider Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sonra Temel Kotil beye ve orada çalışan her bir bireye şükranlarımı sunarım."



Mesela

TOGG CEO’ su Gürcan Karakaş..

Türkiye’nin “Yapamazlar.. Üretemezler…” denileni başarmasında en büyük pay sahibi o…

Türkiye’nin gururla ürettiği yerli otomobilinin beyni o…

Bir Türk evladı olarak gurur abidesi…



Mesela..

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit,

Türkler motor yapamaz denileni yıkıp atttı..

TEI-TS1400 motorunun, Gökbey ile ilk insanlı uçuş öncesi tüm olgunlaşma testlerini başarıyla geçti.

Gökbey helikopterimizi kendi motorumuzla, tamamen yerli ve milli olarak gökyüzünde görmeyi umut ediyoruz..

Onun eseri...

Mesela...

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı / T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar..

Türkiye Yüzyılında onun adı çok konuşulacak...

Teknoloji lideri dünyanın gözünü üzerine çevirdiği savunma sanayisinde bütün dengeleri Türklerin üzerine çeviren süper beyin.. Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2 ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın mimarı o...

Ve…

MİT Başkanı Hakan Fidan unutulur mu?

Türk tarihin en başarılı MİT Başkanı…

Dünyanın gözünü Türk istihbaratının başarılı operasyonlarına çevirmesine neden uluslararası arenada olduğu adından övgü dolu sözlerle bahsettiren bir devlet adamı...

Dikkat ettiniz mi?

Türk devleti için her alanda önemli olan isimlerin hiç birini doğru dürüst medyada göremezsiniz…

Sadece güvenirlilikleri ve icraatları ile konuşurlar…



Diyeceğim şu ki;

Her biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı projesinin önemli ayakları…

Yüzde yüz yerli yüzde yüz milli birer insan kaynaklarımız..

Hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılına damgalarını vuracaklar..

Diyeceğim şu ki..

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde her yönü ile makus talihini yehmeyi başardı..

Ve başarmaya devam ediyor..

Birbirinden değerli ,siyaset, bürokrat, iş adamları gerçeği ile başarı öyküsü yazıyor...



Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıllık devlet yönetimi sürecinde Türk devletine son derece güçlü insan kaynağı da bıraktı, bırakmaya devam ediyor…

Yani “Türkler yapamaz.. Başaramaz” denilen bütün tapuları yıktı..

Anlattığımız isimler dışında başka isimler yok mu?

Hiç kuşkusuz var!..

Bu isimler birer örnek..

Tayyip Erdoğan Türk insanının ufkunu da açtı..

Ne mutlu ona vefa ve sadakat duyarak milletine ve devletine hizmet edenlere…