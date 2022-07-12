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Tanju Özcan için ihraç süreci başlıyor savunmasını böyle verecek

Tanju Özcan için ihraç süreci başlıyor savunmasını böyle verecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan önce yazılı, sonra sözlü savunma verecek.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran günü MYK kararıyla ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Tedbirli olarak YDK'ye sevk edilmesi nedeniyle Özcan'ın CHP adına iş ve işlemde bulunması engellenirken, dosyasının disiplin kuruluna gelmesinin ardından ihraç süreci de başladı.

Özcan hakkında ilk görüşmesini geçen günlerde yapan YDK, Özcan'ı yazılı ve sözlü savunma vermeye davet etti.

Tanju Özcan 18 Temmuz'a kadar yazılı, 25 Temmuz Pazartesi günü ise parti genel merkezinde sözlü savunmasını verecek.

Bağımsız olarak yoluma devam ederim
Özcan'ın sözlü savunma öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ancak bu talebin "YDK sürecine etki edeceği" gerekçesiyle kabul edilmediği öğrenildi.

Tanju Özcan, ihraç talebi sonrası yaptığı açıklamada CHP'nin "öz evladı" olduğunu belirterek, "Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık falan da değilim." demişti.

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