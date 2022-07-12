BIST 2.434
DOLAR 17,39
EURO 17,43
ALTIN 970,32
HABER /  DÜNYA

Rusya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası

Rusya'da ilk kez bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Abone ol

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerini ziyaret eden genç bir kişiye, maymun çiçeği teşhisinin konulduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin izole edildiği ve hastalığı hafif atlattığı kaydedilen açıklamada, "Şahsın temasta olduğu kişiler tespit edildi ve tıbbi gözetime alındı." ifadesine yer verildi.

- Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Avrupa, maymun çiçeği salgınının merkez üssü olarak öne çıkıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
SGK verileri açıkladı: Türkiye'de sigortalı sayısı bir yılda 767 bin kişi arttı
SGK verileri açıkladı: Türkiye'de sigortalı sayısı bir yılda 767 bin kişi arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşecek Kremlin'den açıklama geldi Üçlü zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşecek Kremlin'den açıklama geldi Üçlü zirve
Reuters geçti: Görüşme yarın İstanbul'da! Erdoğan 'harekete geçme zamanı' demişti
Reuters geçti: Görüşme yarın İstanbul'da! Erdoğan 'harekete geçme zamanı' demişti
Tüketici kredilerinde taksit sayıları değişecek mi BDDK'dan açıklaması
Tüketici kredilerinde taksit sayıları değişecek mi BDDK'dan açıklaması
Fıskiyeden boşa akan suyu fırsata çevirdi aracını yıkadı gündem oldu
Fıskiyeden boşa akan suyu fırsata çevirdi aracını yıkadı gündem oldu
Barış Pınarı'nda 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı'nda 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
6 yıldır vücuduna şarapnel parçaları ile hayatına devam ediyor
6 yıldır vücuduna şarapnel parçaları ile hayatına devam ediyor
Malatya'da cenaze yolunda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Malatya'da cenaze yolunda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Bir ilke imza atacaklar... Japonya'dan çılgın proje
Bir ilke imza atacaklar... Japonya'dan çılgın proje
Bakan Soylu arefe bayramın ilk 3 günü can kaybı sayısını açıkladı
Bakan Soylu arefe bayramın ilk 3 günü can kaybı sayısını açıkladı